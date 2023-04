Vueling et Norse Atlantic partenaires

Partages

La compagnie aérienne espagnole à bas prix Vueling a annoncé aujourd’hui l’ajout de Norse Atlantic Airways à sa plateforme Vueling Global. La plateforme est propulsée par le fournisseur de technologie Dohop .

Le transporteur norvégien Norse Atlantic est le 18eme partenaire à se connecter avec Vueling. La plateforme a été lancée en juin 2021 et propose déjà environ 18 000 lignes aériennes uniques aux voyageurs.

Le nouveau partenariat permettra aux clients de Vueling de réserver et de voyager facilement vers un large éventail de destinations à travers les États-Unis. Ils pourront profiter de correspondances depuis Londres, Paris, Oslo et Rome.

La liste sans cesse croissante de destinations américaines de Norse Atlantic comprend désormais New York, Orlando, Miami, Los Angeles, San Francisco et Washington.

La plateforme interligne de Vueling s’appuie sur la technologie basée sur l’API de Dohop. Cette dernière génère automatiquement les meilleures options de vol et les meilleurs tarifs pour les clients de la compagnie aérienne. Elle utilise un processus de réservation unifié basé sur leurs aéroports de départ et d’arrivée.

Dohop gère la connexion et fournit une assistance en cas d’annulation ou de retard de vol. Elle s’assure que les voyageurs atteignent leur destination aussi rapidement et facilement que possible.

Jesus Monzo, directeur de la stratégie de distribution et des alliances chez Vueling, a déclaré :

Notre nouveau partenariat avec Norse Atlantic Airways témoigne de notre objectif commun d’offrir une connectivité inégalée à nos passagers. Grâce à notre collaboration fructueuse avec Norse et Dohop, nous sommes heureux d’offrir encore plus de choix et de flexibilité à ceux qui souhaitent traverser l’Atlantique aussi rapidement et facilement que possible. Depuis le lancement de notre plateforme en 2021, nous travaillons en étroite collaboration avec Dohop pour tirer pleinement parti des avantages de l’interlignage alternatif et forger des partenariats stratégiques significatifs avec des transporteurs avant-gardistes comme Norse Atlantic Airways – le tout sans les limites de la technologie héritée. Jesus Monzo

Zoe Osborne, responsable des partenariats commerciaux chez Norse Atlantic Airways, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’étendre encore notre offre de connectivité à nos passagers. Combiné avec nos partenaires aériens annoncés précédemment, nous serons en mesure d’offrir encore plus de choix et de commodité aux passagers souhaitant voyager à travers l’Atlantique. Zoe Osborne

Sarah Hanan, directrice commerciale de Dohop, a ajouté :

La plateforme Vueling Global s’est développée rapidement au cours des deux dernières années, démontrant l’importance des partenariats pour ouvrir simultanément de nouvelles opportunités commerciales pour les compagnies aériennes et améliorer leur proposition de valeur pour les clients. Nous sommes ravis de connecter deux transporteurs avant-gardistes qui ont tous deux fait confiance à la solution rentable basée sur l’API de Dohop pour étendre leurs réseaux et proposer des itinéraires complexes à leurs passagers. Nous sommes impatients de voir de plus en plus de passagers Vueling explorer le réseau de destinations en pleine croissance de Norse Atlantic Airways aux États-Unis et au-delà. Sarah Hanan

