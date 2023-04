Corsair Transporteur Officiel de la Transat Jacques Vabre

Partages

Les partenaires organisateurs, Le Havre, Jacques Vabre et la région Normandie sont heureux d’annoncer leur partenariat avec la compagnie aérienne Corsair, en tant que Partenaire et Transporteur Officiel de la 16ème Route du Café.

Pour la première fois, la compagnie aérienne Corsair est le Transporteur Aérien Officiel et Partenaire Officiel de la mythique course en double de la Transat Jacques Vabre Normandie – Le Havre qui s’élancera le 29 octobre 2023. Depuis 30 ans, les meilleurs marins s’affrontent dans cette course qui retracent la route du café, et qui relie Le Havre à la Martinique depuis l’édition 2021. Cette course transatlantique en duo est la plus longue et la plus exigeante au monde. En tant que Transporteur Aérien Officiel, Corsair accompagnera les organisateurs de la course, et l’ensemble des acteurs de la course souhaitant se rendre à Fort-de-France, ligne d’arrivée de la course. Pour l’occasion, la compagnie aérienne Corsair sera présente sur les deux villages.

Pionnière dans le domaine, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre est engagée depuis 2007 dans sa démarche de réduction d’impact environnemental. Elle accélère désormais et s’engage à délivrer un événement durable et à l’impact positif, en mer mais aussi à terre. En phase avec cet engagement, Corsair programmera ses nouveaux avions A330neo sur la desserte Paris Orly – Fort-de- France pendant l’événement. Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions ancienne génération : réduction de 25% de consommation de carburant et d’émissions de C02 par siège, ainsi que de 60% de l’empreinte sonore, permettant ainsi de préserver les richesses naturelles de la Martinique.

La compagnie aérienne fera voyager l’organisation de la course, et proposera aux équipes des skippers et leurs proches d’embarquer à bord de ce nouvel avion qui dispose de cabines ultra modernes, avec la possibilité de se connecter en Wifi à bord pendant tout le vol, avec un accès à plus de 110 films, albums musicaux, playlists, radios, jeux, séries, et programmes enfants. Tout est réuni pour leur permettre de profiter au maximum de leur voyage.



Corsait et la Transat Jacques Vabre, un partenariat pour le rayonnement des Antilles

En Martinique, terre d’arrivée de la course, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre soutient la filière de café de Martinique d’un point de vue social et environnemental, Jacques Vabre souhaite accompagner le retour sur l’île de cette production historique. Corsair s’associe pleinement à ce projet en étant Partenaire Officiel et Transporteur Aérien Officiel de cette course. La compagnie aérienne souhaite aussi à son niveau mettre à l’honneur le territoire de la Martinique et sa richesse. Ce partenariat est d’autant plus légitime que la compagnie aérienne est un acteur historique des dessertes des Outre-mer depuis plus de 30 ans. Depuis fin 2020, Corsair a renforcé son ancrage aux Antilles avec un nouveau tour de table actionnarial composé majoritairement des entrepreneurs guadeloupéens, ainsi que les Collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique.

Corsair fait la part belle au sport au travers de ses partenariats

Depuis plusieurs années, la compagnie a fait le choix du sport comme dénominateur commun pour ses partenariats, et notamment la Course au Large. Corsair est fière de soutenir des événements sportifs de haut niveau aux valeurs fortes, à l’instar de la Transat Jacques Vabre Le Havre Normandie qui défend la performance, l’exigence et le partage.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair :

Nous sommes fiers de ce partenariat car il conforte nos ambitions d’être un acteur local en soutenant les événements et notamment les activités sportives incontournables et mondialement connues de nos destinations. En tant que transporteur officiel de la Transat Jacques Vabre Normandie – Le Havre, nous serons présents sur les villages et nous accompagnerons l’organisation et l’ensemble des acteurs de la course jusqu’en Martinique. Pascal de Izaguire