Vueling poursuit la grève à Orly

Partages

Le SNPNC-FO Vueling poursuit son mouvement de grève à Orly pour les 28, 29, 30 avril 2023 ainsi que les 1er, 6, 7, 8 mai 2023. Ce mouvement est reconductible en mai.

Le SNPNC-FO dénonce ce mouvement pour les motifs suivants :

Manque de reconnaissance dans la rémunération de ses hôtesses et stewards ;

Changement important des plannings à de nombreuses reprise dans le mois ;

La déconnexion lors des jours de repos non respecté.

Les nombreuses erreurs dans la paie.

Le SNPNC-FO est toujours en attente d’une date de réunion afin de trouver une solution pérenne entre le syndicat et la direction pour mettre fin au mouvement social. Depuis plus de 2 semaines, le SNPNC-FO reste sans retour aux nombreuses demandes de réunions.

Publicités

Plus de 85% des hôtesses et stewards ont participé le week-end dernier et le même pourcentage est attendu pour ce week-end.

Plus de deux tiers des vols Vueling sont annulés suite à la grève ce week-end au départ de Orly. Cela a un impact direct sur plus de 12 000 passagers au départ ou à l’arrivée.

Le SNPNC-FO est le syndicat historique et représentatif des hôtesses et stewards de Vueling en France.