Air France lowcost business ?

Les tarifs de classe affaires les plus abordables d’Air France et de KLM n’incluront plus l’accès aux salons. De plus ils réduiront de moitié la franchise de bagages enregistrés à un seul bagage. Air France lance le lowcost Business ?

Ce sont les points à retenir pour les nouveaux tarifs Business Light « dégroupés » désormais en vente par les deux membres de SkyTeam. Ils ont rejoint Emirates, Qatar Airways et Finnair dans le dégroupage des tarifs premium pour réduire à la fois le prix et les avantages.

Disponibles sur la plupart des liaisons intercontinentales, les tarifs Air France et KLM Business Light présentent quatre différences essentielles par rapport à leurs homologues Business Standard et Business Flex :

Il n’y a pas d’accès au salon sur un billet Business Light. Cependant si vous détenez un statut de voyageur fréquent de premier plan tel que Flying Blue Gold ou Platinum ou SkyTeam Elite Plus, votre statut vous donne toujours accès au salon

Vous n’obtenez qu’un seul bagage enregistré jusqu’à 32 kg. Les autres tarifs de classe affaires d’Air France et de KLM incluent deux bagages enregistrés (également de 32 kg chacun) – mais encore une fois, cette condition est levée en faveur du statut du passager

Il n’y a pas de présélection de siège gratuite avant l’enregistrement pour votre vol. Donc, au moment de l’enregistrement, tous les meilleurs sièges auront probablement déjà été pris par d’autres

Vous devrez payer un supplément de 300 € pour tout changement de billet, en plus de payer la différence de tarif, et il n’y a aucun remboursement si vous annulez complètement votre vol

Ce sont à peu près des exclusions standard pour la classe affaires dégroupée, plusieurs des plus grands succès étant éclipsés par le statut de voyageur fréquent.

A combien ce chiffre l’économie en optant pour l’un des tarifs dégroupés Business Light d’Air France ou de KLM ? Les estimations en ligne fixent la différence à environ 100 € par rapport à un billet aller simple Business Standard.

Les nouveaux billets Business Light dégroupés d’Air France/KLM semblent offrir le même nombre de points ou de crédits de statut (dans le langage Flying Blue, on les appelle Miles et Experience Points) que n’importe quel autre tarif en classe affaires.

Air France, membre de SkyTeam, lance-t-elle le lowcost business comme ses partenaires Skyteam ou ce produit est il toujours digne de représenter la classe Business d’Air France ?