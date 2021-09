Vueling récupère les créneaux Air France

L’Europe a choisi la compagnie aérienne lowcost Vueling comme bénéficiaire des créneaux Air France à Paris – Orly. Air France avait été contrainte d’abandonner 18 créneaux journaliers à Orly pour être en mesure de recevoir des aides de l’Etat et finaliser sa recapitalisation.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de la concurrence, a indiqué dans un communiqué :

A l’issue d’une procédure ouverte, Vueling obtiendra 18 des créneaux de décollage et d’atterrissage journaliers détenus actuellement par Air France à l’aéroport de Paris-Orly. Cela permettra à Vueling d’élargir ses activités dans cet aéroport très saturé et contribuera ainsi à garantir des prix équitables et un choix accru pour les consommateurs européens. Cela contribue également à ce que le soutien en capital considérable accordé à Air France permette à cette compagnie aérienne de surmonter les difficultés financières due à la pandémie de Covid-19 sans fausser indûment la concurrence sur le marché unique.

Margrethe Vestager