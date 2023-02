Vueling à Paris

Partages

La lowcost avance sur l’un de ses objectifs majeurs pour la saison estivale. La compagnie aérienne Vueling du groupe IAG va consolider sa présence à Paris et plus généralement en France.

La compagnie aérienne prévoit d’avoir jusqu’à 52 lignes à destination et en provenance du territoire français. La grande majorité de ces lignes sera au départ ou à l’arrivée de son principal hub français à Paris Orly. Ce n’est pas moins de 36 routes qui seront opérées au départ de Paris Orly. De plus, Vueling ajoutera trois nouvelles destinations tout au long de la période estivale : Le Caire, Marrakech et Reus.

Publicités

En ce qui concerne Charles de Gaulle, il y aura jusqu’à six lignes. Les dix lignes restantes seront réparties entre le reste des aéroports régionaux. Rappelons qu’en 2022, Vueling était déjà leader sur la ligne Barcelone – Paris. Sur cette ligne un passager sur deux voyageait avec cette compagnie.

Pour la saison hivernale en cours Vueling dispose de 10 lignes au départ de Londres avec des destinations prisées telles que Malaga, Séville et les îles Canaries. De même, elle compte plus de 15 routes avec l’Europe du Nord, comme Copenhague et Amsterdam, et différents points de la péninsule ibérique avec les îles Canaries.

Cette montée en puissance s’inscrit dans le cadre de son plan de transformation « Vueling Transform ». La compagnie aérienne du groupe IAG concentre sa stratégie sur la désaisonnalisation, l’augmentation des fréquences, les interconnexions indirectes et la digitalisation totale de la distribution de son offre.

La compagnie aérienne Vueling recrute des hôtesses de l’air et stewards pour sa base Paris, plus d’info ICI