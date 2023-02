La Compagnie, nouvelles destinations

Partages

La Compagnie semble avoir survécu à la pandémie de Covid19 et se concentre sur sa croissance. De nouvelles destinations en Europe devraient également être à l’ordre du jour pour La Compagnie.

Pendant la crise du Covid19, La Compagnie n’avait aucune garantie de survie. Mais la compagnie aérienne française semble avoir surmonté la crise et compte sur la croissance de sa flotte et sur l’expansion du réseau pour sa croissance.

De nouvelles destinations prévues pour La Compagnie

La Compagnie n’exploite que des Airbus A321neo. Le point fort : les avions ne sont équipés que d’une classe affaires. L’avantage : la compagnie aérienne peut vendre ses billets en classe affaires beaucoup moins cher en moyenne, et les passagers ont un sentiment beaucoup plus exclusif lorsqu’ils traversent l’océan. La Compagnie se concentre essentiellement sur le trafic transatlantique.

La Compagnie a des vols vers Newark depuis Paris et Nice en France et Milan en Italie. La flotte actuelle se compose de deux Airbus A321neo. Deux autres Airbus A321neos doivent maintenant être ajoutés à la flotte. L’avion sera également livré avec une configuration classe affaires. L’objectif n’est pas seulement d’augmenter les fréquences sur les routes existantes, mais La Comapgnie va aussi ajouter de nouvelles destinations. New York devrait rester le point fixe, bien que d’autres métropoles américaines soient également envisageables à l’avenir. En Europe, cependant, ils veulent ouvrir de nouveaux marchés.

Les nouvelles destinations en Europe qui seront incluses dans le réseau d’itinéraires restent ouvertes. Les détails ou les premières indications ne sont pas fournis.

La Compagnie acquiert deux Airbus A321neo supplémentaires, doublant ainsi la flotte. L’objectif est d’une part d’augmenter les fréquences sur les liaisons existantes vers New York, mais d’autre part d’ajouter de nouvelles destinations européennes au réseau de liaisons. De nouvelles destinations aux États-Unis sont également envisageables, bien que celles-ci se situent probablement dans la région de New York sur la côte est en raison de la portée plutôt limitée de l’Airbus. Boston et Washington seraient des destinations potentielles, a suivre donc…