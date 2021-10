Vueling, un Airbus A330 à Orly

Partages

La compagnie aérienne lowcost espagnole Vueling louera un Airbus A330-300 avec équipage à la compagnie nationale irlandaise Aer Lingus pour des vols à Orly. Cette décision semble aller à l’encontre de la philosophie de la compagnie aérienne consistant à n’exploiter que des avions monocouloirs Airbus sur toutes ses liaisons.

Il semblerait que la location avec équipage d’un Airbus A330-300 beaucoup plus gros fasse partie de la politique d’expansion de Vueling sur le marché parisien. Désormais, pour coïncider avec le début de la saison hivernale IATA 2021-2022, Vueling décollera d’Orly à partir du dimanche 31 octobre 2021. En augmentant le nombre de vols qu’elle proposera au départ de Paris, Vueling se positionne en concurrence directe avec Air France, Transavia France et easyJet. Elles ont toutes des bases à l’aéroport.

L’Airbus A330 de Vueling à Orly n’est que temporaire

Le site Web espagnol d’aviation aviavionline.com a déclaré que Vueling avait confirmé la location avec équipage. La compagnie aérienne basée à l’aéroport de Barcelone-El Prat (BCN) a déclaré que l’Airbus A330-300 serait utilisé pour résoudre les problèmes de capacité sur les 28 nouvelles routes que Vueling a l’intention d’opérer au départ de Paris.

Selon le site Internet de Vueling, elle opérera deux vols par semaine vers les destinations suivantes au départ de l’aéroport de Paris Orly (ORL) :

Bari (BRI), Italie

Belfast International (BFS), Royaume-Uni

Édimbourg (EDI), Royaume-Uni

Leipzig (LEJ), Allemagne

Milan Bergame (BGY), Italie

Turin (TRN), Italie

Agadir (AGA), Maroc

Asturies (OVD), Espagne

Grenade (GRX), Espagne

Stockholm Arlanda (ARN), Suède

Tanger (TNG), Maroc

Bergen (BGO), Norvège

Billund (BLL), Danemark

Glasgow (GLA), Royaume-Uni

Newcastle (NCL), Royaume-Uni

Saragosse (ZAZ), Espagne

Cork (ORK), Irlande

Gênes (GOA), Italie

Göteborg (GOT), Suède

Jerez (XRY), Espagne

Malte (MLA)

Santander (SDR), Espagne

Vueling opérera trois vols par semaine vers les destinations suivantes au départ de l’aéroport de Paris Orly (ORL) :

Nuremberg (NUE), Allemagne

Cardiff (CWL), Royaume-Uni

Birmingham (BHX), Royaume-Uni

Bologne (BLQ), Italie

Vueling opérera quatre vols par semaine en Airbus A330 de Paris Orly à Hambourg, en Allemagne (HAM) et un vol quotidien à destination de Dublin, en Irlande (DUB).

Qu’est-ce qu’une location avec équipage ou ACMI ?

Un contrat de location avec équipage se produit lorsqu’une compagnie aérienne loue l’avion et l’équipage de la compagnie aérienne loueuse pour piloter l’avion au nom du bail. Dans le cas de Vueling et Aer Lingus, cela a été facile car elles appartiennent toutes les deux, avec British Airways, Iberia et Level, à l’International Airlines Group (IAG). PLUS D’INFO

Ayant besoin d’une aide financière supplémentaire pour lutter contre le ralentissement massif du trafic aérien dû au COVID-19, Air France a approché le gouvernement français pour un renflouement. Cependant, un obstacle subsistait, la Commission européenne (UE) devant accepter l’aide même si elle avait des inquiétudes au sujet des lois antitrust européennes.

Pour s’assurer que toutes les compagnies aériennes en Europe étaient sur un pied d’égalité, l’UE a exigé qu’Air France renonce à certains de ses créneaux stratégiques à l’aéroport de Paris Orly (ORY) et à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol (AMS). Finalement, un accord a été conclu qui a vu Air France renoncer à 18 créneaux de décollage et d’atterrissage à l’aéroport de Paris Orly (ORY) en échange d’une aide de 4 milliards d’euros.