Disparition du MH370, dix ans après…

Partages

Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu des radars. Après avoir dépensé plus de 200 millions de dollars, seuls quelques débris ont été retrouvés. Dix ans plus tard, le lieu exact et la raison de la disparition du vol MH370 restent un mystère.

MH370, la disparition

Le vol MH370 de Malaysia Airlines, opéré par un Boeing 777-200ER immatriculé 9M-MRO et numéro de série 28420, était un vol de nuit régulier entre Kuala Lumpur et Pékin. Il a décollé de Kuala Lumpur à 00h42 et devait arriver à Pékin à 06h30. La durée de vol prévue était de cinq heures et 34 minutes. Il y avait 239 personnes à bord, dont deux pilotes (le capitaine Zaharie Ahmad Shah et le copilote Fariq Abdul Hamid), 10 membres d’équipage de cabine et 227 passagers. Tous sont présumés portés disparus à ce jour.

Publicités

Peu de temps après, le vol a survolé la mer de Chine méridionale, entre la Malaisie et le Vietnam. Après que le commandant de bord ait transmis « Bonne nuit. Malaisien trois sept zéros » aux contrôleurs aériens, l’avion a disparu des écrans radar. Lorsque cela s’est produit, d’autres avions ont essayé de contacter le MH370, mais sans succès. Cependant, l’avion disposait de données de suivi par satellite, nous permettant de voir sa trajectoire de vol connue.

Quelques minutes après la communication du commandant de bord, l’avion tourne à gauche et survole le détroit de Malacca en direction de l’océan Indien. À 08h19, quelques heures après l’atterrissage prévu du vol à Pékin, l’avion a transmis une dernière fois une demande d’accusé de réception de connexion.

Disparition du MH370, les recherches initiales du Boeing

Les recherches initiales ont débuté le 9 mars 2014. Après que les responsables malaisiens ont analysé les enregistrements radar militaires, ils ont pensé que le Boeing 777 aurait pu survoler la mer d’Andaman. Le rayon de recherche s’est élargi et s’est étendu vers le détroit de Malacca et le long de la côte ouest de la Malaisie. Après avoir échoué à trouver des débris ou des traces de carburant aviation, la phase de recherche sous-marine a été annoncée le 26 juin 2014.

Les recherches sous-marines se sont déplacées vers le sud de l’océan Indien, près de Broken Ridge. Les recherches ont officiellement débuté le 6 octobre 2014 avec le navire GO Phoenix. Le GO Phoenix a contribué à d’autres recherches sous-marines réussies de boîtes noires d’avions. Parmi les succès figurent le vol AF447 d’Air France qui s’est écrasé dans l’océan Atlantique. Il y a aussi le vol 626 de Yemenia, qui s’est écrasé en approche à Moroni, aux Comores.

Le navire a utilisé son système sonar à balayage latéral remorquée SLH ProSAS-60 pour produire une image haute résolution du fond océanique jusqu’à 6 000 mètres. Au 16 avril 2015, rien n’avait été trouvé dans la zone de recherche prioritaire. Les recherches ont été abandonnées un mois plus tard en raison des conditions de mer dangereuses.

Débris et résultats

Le 29 juillet 2015, des débris du MH370 ont été découverts sur les côtes de la Réunion, dans l’ouest de l’océan Indien. Le premier élément était le l’aileron droit de l’avion. Les autorités françaises ont confirmé qu’il faisait partie du Boeing 777 du vol MH370 après des recherches approfondies. Après des recherches à proximité de l’île, la police française a découvert une valise endommagée, une bouteille d’eau chinoise et un produit d’entretien indonésien.

Dès le premier semestre 2016, d’éventuels débris du MH370 ont été découverts sur l’île de la Réunion, sur l’île de Pemba en Tanzanie et sur la côte malgache à Madagascar. Ces débris comprenaient des pièces possibles provenant d’un capot de moteur Rolls Royce et d’un volet des ailes de l’avion. Les proches des victimes du MH370 ont fouillé davantage de débris à Madagascar en novembre 2016. En octobre 2017, 20 autres débris avaient été récupérés sur les plages de l’océan Indien occidental.

En août 2018, cinq débris avaient été récupérés et remis au ministre malaisien des Transports, Anthony Loke. Malgré la présence confirmée de débris du MH370, les autorités n’ont toujours pas réussi à réduire la zone de recherche. La zone de recherche initiale couvrait 120 000 kilomètres carrés dans l’océan Indien. La taille, la profondeur et les courants forts de l’océan, combinés aux progrès technologiques limités, ont rendu presque impossible la recherche. Les recherches du MH370 ont été suspendues.

Théories de la disparition du MH370

Le mystère entourant la disparition du MH370 a suscité de nombreuses théories. Bien qu’il en existe une grande variété, certaines de véritables conspirations, voici les principales théories derrière sa disparition. En guise de clause de non-responsabilité, ce ne sont que des théories ; il ne s’agit donc pas d’éléments de preuve entourant la disparition du vol il y a dix ans.

1) Détournement potentiel

Après que les États-Unis et la Malaisie aient examiné les antécédents de chaque passager, trois d’entre eux ont été brièvement soupçonnés d’un éventuel détournement du MH370. Mohd Khairul Amri Selamat, un passager de 29 ans, était ingénieur pour une société suisse d’affrètement de jets. Cependant, cela a été rapidement démystifié car son rôle ne lui donnerait pas les connaissances nécessaires pour détourner et piloter un avion de ligne.

Deux autres passagers étaient également soupçonnés d’être montés à bord du vol avec des passeports volés en Autriche et en Italie. Cependant, les deux hommes étaient des demandeurs d’asile et sont entrés en Malaisie le 28 février avec des passeports iraniens valides. En outre, le secrétaire général d’Interpol a affirmé qu’ils n’avaient aucune intention de commettre un acte de terrorisme.

2) Cargaison et incendie à bord

Certains pensent que les batteries lithium-ion et des fruits pourraient avoir déclenché un incendie à bord. Bien que les batteries lithium-ion aient été emballées conformément aux directives de l’IATA, aucune autre inspection n’a été effectuée à l’aéroport de Kuala Lumpur. En cas de surchauffe et d’inflammation, ces batteries peuvent provoquer des incendies intenses. Cependant, le mélange de fruits et de batteries à l’origine de l’incendie a été écarté, car les fruits et les batteries lithium-ion ont été emballés et placés dans des conteneurs séparés.

3) Équipage inconscient et hypoxie

Alors que le MH370 volait pendant cinq heures vers l’océan Indien, des théories concernant des membres d’équipage inconscients et une hypoxie ont eu lieu. Lors de l’analyse du volet de courbure, il a été noté que les volets d’atterrissage n’étaient pas sortis, ce qui impliquait que l’avion n’était pas piloté sous contrôle, ce qui conforte la théorie de la plongée en spirale à grande vitesse. En 2018, le Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB) a également affirmé que le vol n’était pas sous contrôle. Malgré les preuves, il n’y a pas de consensus parmi les enquêteurs concernant l’équipage inconscient ou la théorie de l’hypoxie.

4) Pilote, meurtre-suicide de masse

C’est peut-être l’une des théories les plus populaires concernant la disparition du MH370. Lorsque les autorités malaisiennes ont fouillé et saisi les dossiers des 12 membres d’équipage, ils ont publié un rapport en mars 2015 affirmant « qu’il n’y avait aucune preuve de transactions financières importantes récentes ou imminentes effectuées » par aucun d’entre eux. De plus, il n’y a eu « aucun changement de comportement significatif » pour les pilotes.

Cependant, les responsables américains pensaient que le commandant de bord ou quelqu’un d’autre avait reprogrammé le pilote automatique de l’avion pour qu’il se détourne de sa trajectoire de vol initiale et se dirige vers l’ouest en direction de l’océan Indien. Le New York Magazine a obtenu un document confidentiel de la police malaisienne en 2016 et a révélé que le commandant de bord avait programmé une trajectoire de vol similaire à celle du MH370 dans son simulateur de vol à son domicile. L’ATSB et le gouvernement malaisien ont ensuite confirmé ces conclusions.

De nombreuses personnes ont affirmé que le capitaine avait dépressurisé la cabine avant d’éteindre le transpondeur. Ils ont fait valoir qu’il était seul, triste et cliniquement déprimé. Bien que cette théorie semble plausible, la partie adverse a affirmé qu’il y avait des lacunes dans l’argumentation du suicide du pilote. Ils affirmaient que piloter un avion dépressurisé était biologiquement très difficile.

De plus, un responsable de l’ATSB a affirmé que le commandant de bord aurait également souffert d’un accident de décompression en dépressurisant la cabine, ce qui signifie qu’il aurait été incapable de contrôler l’avion. Dans l’ensemble, il y a tout simplement trop de spéculations pour parvenir à des conclusions significatives concernant cette théorie.

Théories du complot pour la disparition du vol MH370

Outre les théories les plus plausibles ci-dessus, de véritables théories du complot ont entouré la disparition du MH370. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, en voici quelques-unes apparues au fil des ans.

1) Abattu en vol

L’animateur radio conservateur Rush Limbaugh a émis l’hypothèse que le MH370 avait été abattu. Les partisans de cette théorie citent fréquemment d’autres exemples d’avions civils abattus, comme le vol 7 de Korean Air abattu par l’Union soviétique en 1983 ou le vol 17 de Malaysia Airlines par la Russie en juillet 2014. Cependant, cela a été démystifié en raison d’un manque de preuves.

Une autre théorie a été avancée par Marc Dugain, ancien directeur de Proteus Airlines (une compagnie aérienne régionale française qui a cessé ses activités en 2000). Il a affirmé que les États-Unis auraient pu abattre l’avion par crainte d’une attaque de type 11 septembre contre leur base navale de Diego Garcia. Cependant, ses affirmations ont été jugées farfelues.

2) Théories surnaturelles

Après que l’animateur de CNN, Don Lemon, ait suggéré qu’il n’était peut-être pas absurde qu’un trou noir ait avalé le MH370, il a reçu de nombreuses critiques et réactions négatives. L’inspecteur général du DOT des États-Unis, Mary Schaivo, a déclaré que cela serait impossible puisque l’univers entier aurait été aspiré. Le professeur de Columbia David J. Helfand et le professeur de Stanford Peter Michaelson ont expliqué pourquoi la suggestion de Lemon était farfelue.

D’autres théories surnaturelles incluent un météore frappant l’avion et des extraterrestres enlevant l’avion. L’impact d’un météore, statistiquement parlant, est extrêmement faible et est donc écarté. Quant à la théorie de l’enlèvement par des extraterrestres, elle provenait d’un individu recevant d’étranges messages vocaux et SMS avec des coordonnées près de l’Indonésie, à proximité de l’endroit de la disparition du MH370 a disparu. Cependant, les enquêteurs ont déterminé que les appels téléphoniques avaient eu lieu depuis des hôtels de Port Blair, les considérant comme de possibles canulars.

3) Capture des opérations spéciales russes

Un article du New York Magazine émet l’hypothèse que quelqu’un aurait pu pénétrer par effraction dans le compartiment électronique et des équipements et commencer à démonter les composants électroniques de l’avion pour falsifier les données satellite que les chercheurs ont utilisé pour localiser l’emplacement du vol. Au lieu de la trajectoire de vol connue avant sa disparition, Jeff Wise a soutenu qu’il avait volé vers le nord, jusqu’au Kazakhstan, où l’avion reste caché. Cela a été réfuté par les débris qui se sont échoués sur les différentes îles d’Afrique du Sud.

4) Faux plan de vol

Un e-mail envoyé à The Wire suggérait qu’un passager avait détourné l’avion et dissimulé sa position en simulant un plan de vol depuis un aéroport non contrôlé. L’e-mail indiquait en outre que le pilote pouvait voler vers un aérodrome caché tout en se faisant passer pour un petit jet privé. Cependant, cacher un Boeing 777-200ER transportant 239 passagers et membres d’équipage est extrêmement difficile.

5) Incendie dans le cockpit

Peut-être l’une des théories du complot les plus plausibles, le pilote Chris Goodfellow a suggéré qu’un incendie dans le cockpit a conduit le capitaine à virer vers l’ouest pour tenter un atterrissage. Il a étayé son affirmation en affirmant que les pilotes devaient soit se concentrer sur le pilotage de l’avion en émettant un appel de détresse par radio, soit s’évanouir à cause de la fumée et des flammes. Malheureusement, même si cette théorie semble excellente, elle manque de preuves solides.

Disparition du MH370, les impacts à long terme

Avant la disparition du MH370, Malaysia Airlines avait du mal à réduire ses coûts pour rivaliser avec les compagnies à bas prix telles qu’Air Asia X en Asie du Sud-Est. Malaysia Airlines a perdu 866 millions de dollars entre 2011 et 2013.

Malheureusement, la disparition du MH370 puis le MH17 en 2014 ont exacerbé les pertes du transporteur. La compagnie aérienne a perdu 97 millions de dollars en seulement un trimestre après l’incident, soit une augmentation de 75 % par rapport au deuxième trimestre 2013.

Après ces deux tragédies dévastatrices, Malaysia Airlines a retiré de sa flotte les Boeing 777-200ER. De 2014 à 2023, la compagnie aérienne est devenue plus petite en réduisant la taille et la variété de sa flotte. En outre, elle s’est davantage concentrée sur les vols régionaux, en supprimant la plupart de ses services vers l’Europe, tous ses services vers l’Amérique du Nord et la plupart de ses services vers l’Australie.

Selon le Center for Aviation, Malaysia Airlines a déclaré des bénéfices pour la première fois après des années d’efforts de restructuration. Quant à l’avion de ligne disparu, les gens continuent de chercher des indices pour découvrir ce qui a pu lui arriver. Des discussions sont en cours sur la reprise des recherches pour retrouver l’avion, notamment après qu’un pêcheur australien a affirmé avoir trouvé l’aile gauche d’un Boeing 777 il y a dix ans près de l’Australie. Alors que de nouveaux indices commencent à faire surface…