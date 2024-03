Air France – KLM et SAS

Partages

Air France – KLM est en pourparlers avancés pour accroître sa participation dans SAS Norwegian Airlines. Le groupe aérien souhaite acquérir une participation majoritaire dans la compagnie aérienne selon son PDG Benjamin Smith.

Il a indiqué :

Publicités

Nous sommes très, très satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées avec SAS, avec notre participation de 19 %, avec la sortie de SAS de Star Alliance et notre capacité exclusive à accéder à une participation majoritaire. Nous sommes donc déjà en pourparlers approfondis. Ben Smith

Ben Smith a ajouté que la société ne s’attend pas à des problèmes majeurs en matière de politique de concurrence. Il a cependant précisé qu’une fois que le groupe aura obtenu une participation majoritaire dans SAS, certains créneaux horaires à Amsterdam Schiphol devront être cédés en raison de sa position dominante sur les routes à destination de la Scandinavie. Les données sur les capacités montrent que KLM Royal Dutch Airlines et SAS représentent plus de 90 % de la capacité totale en sièges d’Amsterdam Schiphol vers les aéroports du Danemark, de Suède et de Norvège.

Dans le cadre du passage de Star Alliance à Skyteam, dont elle était membre fondateur, SAS a commencé à aligner son calendrier sur celui des autres membres de SkyTeam. De ce fait elle assurera des vols entre Copenhague et Atlanta Hartsfield Jackson, le hub de Delta Air Lines. En 2020, Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic ont annoncé une coentreprise couvrant les services transatlantiques. Ben Smith espère désormais que SAS rejoindra la Joint-Venture en temps voulu.

SAS est en restructuration après avoir déposé son bilan en juillet 2022. Outre les 19,9 % détenus par Air France – KLM, les autres actionnaires du transporteur sont Castlelake qui détient 31 %, l’État danois avec 25,8 % et l’entrepreneur Henrik Lind avec 8,6 %. Le groupe franco-néerlandais Air France – KLM a déclaré en octobre qu’il pourrait devenir l’actionnaire majoritaire de SAS d’ici deux ans.