Air Caraïbes relance la liaison directe Paris-Orly – Saint-Martin

À partir du 12 décembre 2025, Air Caraïbes rouvrira sa ligne directe entre l’aéroport de Paris-Orly et l’aéroport international Princesse-Juliana de Saint-Martin. Cette annonce, officialisée le 12 mai 2025, marque le retour d’une desserte non-stop sur cet axe stratégique après une suspension en 2022.

Une réponse à une forte demande

La réouverture de cette ligne s’inscrit dans la volonté d’Air Caraïbes de répondre à une demande croissante pour des vols directs vers Saint-Martin, une destination prisée par les voyageurs ultramarins, touristiques et professionnels. Selon Hugues Heddebault, directeur commercial d’Air Caraïbes :

« Cette liaison directe répond à une forte attente de nos clients, qu’ils soient ultramarins, voyageurs loisirs ou professionnels. Elle complète notre offre en connectant Paris-Orly à Saint-Martin en direct, tout en s’articulant avec nos vols régionaux via Pointe-à-Pitre.

Cette initiative illustre également l’engagement de la compagnie à renforcer sa présence dans les Caraïbes, en complémentarité avec son réseau régional existant. Les correspondances optimisées vers des destinations comme Grand-Case, Saint-Barthélemy et d’autres îles caribéennes font de Saint-Martin une nouvelle porte d’entrée stratégique dans la région.

Air Caraïbes à Saint-Martin une desserte régulière et confortable

La ligne Paris-Orly – Saint-Martin sera opérée trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis avec un Airbus A330-200 configuré en trois classes pour une capacité totale de 303 passagers :

12 sièges en classe Madras (Affaires)

24 en classe Caraïbes (Premium Economy)

267 en classe Soleil (Économique)

Les horaires sont les suivants :

Aller : Départ de Paris-Orly à 11h45, arrivée à Saint-Martin à 15h45.

Retour : Départ de Saint-Martin à 18h30, arrivée à Paris-Orly à 7h40 le lendemain.

Cette configuration tri-classe garantit une expérience de vol adaptée à tous les profils avec des services personnalisés et des équipements modernes à bord. Air Caraïbes met également à disposition des services comme le Pass Lounge pour un accès à des salons privatifs, le Pass Zen pour une flexibilité en cas d’imprévus, et le service Top Seat pour choisir son siège à l’avance.

Air Caraïbes à Saint-Martin, un retour stratégique après une suspension controversée

Cette annonce intervient après une période d’incertitude. En septembre 2024, Air Caraïbes avait officialisé l’arrêt de cette ligne directe, invoquant des conditions commerciales non réunies. Cette décision avait suscité l’incompréhension d’élus locaux, notamment le député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Frantz Gumbs, qui avait exprimé sa « déception » face à l’impact sur les habitants et les voyageurs. La reprise de la liaison, motivée par une baisse du prix du carburant et une croissance du trafic touristique et familial, répond ainsi à ces attentes et repositionne Air Caraïbes comme un acteur clé sur cette route.

Air Caraïbes : une compagnie ancrée dans les Caraïbes

Fondée en 2000 et appartenant au groupe Dubreuil, Air Caraïbes s’est imposée comme une référence pour les liaisons transatlantiques vers les Antilles et la Guyane. Avec une flotte moderne incluant des Airbus A350 et A330, la compagnie combine confort, service soigné et ancrage antillais. Classée 16e aux « World’s Best Airline Awards 2025 » par Airline Ratings, elle se distingue comme la première compagnie française de ce palmarès. Cette nouvelle liaison vers Saint-Martin renforce son positionnement et sa mission de connecter la métropole aux Caraïbes avec flexibilité et accessibilité.

