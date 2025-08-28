Programme hiver 2025 – 2026 ASL Airlines France

Le 26 octobre prochain débutera le programme hiver 2025 – 2026 de la compagnie aérienne française ASL Airlines France. Cette dernière vient d’ouvrir à la vente ses vols avec le renforcement de certaines lignes et toujours de nombreuses dessertes régionales.

Le programme hiver 2025 – 2026 ASL Airlines voit une croissance du nombre de sièges proposée de 7% par rapport à l’hiver dernier. L’augmentation est principalement sur la desserte de l’Algérie.

Alger, Annaba, Béjïa et Oujda seront disponible au départ de l’aéroport Paris CDG. Du coté d’Orly ce sera une liaison vers Alger.

Bruno Besnehard, directeur commercial ASL Airlines France a indiqué :

Dès le mois d’octobre 2025 nous opérerons un programme hivernal dense vers l’Algérie au départ des deux aéroports parisiens et des territoires français.

L’Algérie sera également disponible depuis de nombreuses métropoles françaises. Oran, Constantine, Sétif et Tlemcen seront disponibles au départ de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, Lille, Mulhouse, Perpignan et Toulon

Oujda sera disponible depuis Paris CDG pendant les vacances scolaires de la saison hiver 2025 – 2026

Bruno Besnehard a précisé concernant le programme hiver 2025 – 2026 d’ASL Airlines France :

Ce programme confirme notre engagement à proposer une offre de transport aérien fiable, régulière et accessible.

ASL Airlines France dispose de 6 Boeing 737 pour le transport de passagers. Elle est la descendante de la Compagnie Générale Aéropostale qui opérait à la fin des années 1920 avec des pilotes comme Antoine de Saint Exupéry ou encore Jean Mermoz.