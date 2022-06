Plus d’Airbus pour Vueling

Partages

International Airlines Group (IAG), comprenant la compagnie Vueling, a converti 14 options sur des Airbus A320neo annoncées en août 2013 en commandes fermes.

Le groupe a annoncé ce jour cette conversion des options qu’elle détenait. Plus précisément, la nouvelle commande d’IAG comprend 11 modèles Airbus A320neo et trois modèles Airbus A321neo. Cela s’ajoute à la conversion de huit options que la société a exercées en mars 2022 (six du modèle A320neo et deux du modèle A321neo).

Les appareils seront livrés en 2024 et 2025 et serviront à remplacer les appareils de la famille A320ceo de la flotte court-courrier du groupe.La société a souligné que ces avions plus modernes sont plus efficaces en termes de consommation de carburant, de sorte qu’ils offriront « à la fois des économies de coûts et des avantages environnementaux aux compagnies aériennes IAG ».

En août 2013, IAG et Vueling ont signé un accord d’achat pour acquérir auprès d’Airbus 62 appareils de la famille A320, dont 32 A320ceo et 32 ​​A320neo. Cette commanda comportait une option pour 58 unités supplémentaires. Vueling travaille au développement de sa flotte depuis plusieurs mois.

En outre, sur les 120 unités commandées par Vueling, la « holding » a signé un protocole d’accord portant sur 100 appareils A320neo pouvant être utilisés par n’importe quelle compagnie aérienne du groupe IAG (British Airways, Iberia et Vueling) en remplacement d’avions si besoin.