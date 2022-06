Collision entre ITA et Air France

Partages

Le 17 juin 2022, deux vols opérés par ITA Airways et Air France devaient décoller de JFK. L’Airbus A330 d’ITA atterrissait avec succès à Rome quelque huit heures plus tard. De son coté le Boeing 777 d’Air France restait au sol à New York. Des rapports ont commencé à faire surface suggérant que les avions Air France et ITA auraient pu subir une collision. Cela soulève des questions sur le vol long-courrier de la compagnie aérienne italienne.

Le 17 juin 2022, le vol 611 d’ITA Airways a décollé de l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York pour un vol de huit heures à destination de l’aéroport Rome Leonardo da Vinci Fiumicino (FCO) en Italie.

Pendant ce temps le vol Air France AF09 à destination de l’aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG a été annulé. Le Boeing 777 de la compagnie aérienne française, arrivé à New York quelques heures plus tôt, reste au sol.

L’Aviation Herald rapporte que l’A330 d’ITA Airways et le Boeing 777 d’Air France ont été impliqués dans une collision au sol. Celle-ci a endommagé le Boeing 777 de la compagnie aérienne française.

Un enregistrement audio en ligne

Cependant, un enregistrement audio a depuis émergé. Il contient les conversations qui ont eu lieu entre les pilotes d’Air France et les contrôleurs au sol.. Puis, à la fin, entre les pilotes ITA et l’ATC.

On entend l’équipage Air France expliquer au contrôle au sol qu’il a été « touché » par un avion « Alitalia ». Il demande aux contrôleurs d’empêcher l’avion italien de décoller.

Dans une autre conversation, le contrôleur semble expliquer les affirmations aux pilotes d’ITA, déclarant que l’équipage d’Air France a déclaré avoir été touché « ou quelque chose de ce genre », et demandant s’il avait subi des dommages à l’avion. On peut entendre l’équipage d’ITA répondre « Négatif, Sir. Ciao ».

La position de la direction de l’ITA selon laquelle il n’y avait « aucun danger » pour les passagers à bord a été rapportée par les médias italiens.

L’Airbus A330 d’ITA Airways qui aurait été impliqué dans l’incident appartenait auparavant à Alitalia. Il aurait toujours la livrée de la compagnie aérienne précédente.