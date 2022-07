Bette Nash, hôtesse de l’air la plus âgée

Partages

Le Guinness World Records a reconnu cette semaine une Américaine, Bette Nash, de 86 ans comme l’hôtesse de l’air la plus ancienne et la plus âgée au monde.

Bette Nash est hôtesse de l’air chez American Airlines depuis très longtemps. Elle travaille pour le transporteur aérien depuis 65 ans. C’est considéré comme un record du monde Guinness, a déclaré l’organisation.

Bette Nash est originaire de Boston, dans le Massachusetts. Elle a commencé sa carrière en tant qu’hôtesse de l’air en 1957, la même année que le lancement du premier satellite artificiel.

Nash vole en tant qu’hôtesse de l’air depuis si longtemps qu’elle est maintenant reconnue par les « Frequent Flyers ».

Un passager a déclaré :

« Je parcoure des centaines de milliers de kilomètres par an, mais ce sont toujours mes meilleurs vols quand Bette est dans l’avion.

Elle était libre de choisir n’importe quelle route aérienne de son choix, mais pendant la majeure partie de sa carrière, elle a été fidèle à la navette New York-Boston-Washington DC. Elle a choisi cette rotation et continue de la préférer car ainsi elle arrive à être à la maison tous les soirs avec son fils.

Bette Nash, ses conseils aux nouvelles hôtesses de l’air

Lorsqu’on lui a demandé quel conseil elle donnerait aux nouveaux entrants dans la carrière d’hôtesse de l’air, Bette Nash répond toujours :

Introduire le facteur humain est le plus important. Au lieu de la technologie, c’est de « l’humanologie ». »

Elle a également déclaré : « Tant que j’ai la santé et que j’en suis capable, pourquoi ne pas travailler. C’est toujours amusant. De plus, j’ai au moins fait mon jubilé de diamant, tout comme la reine Elizabeth. »

