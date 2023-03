Chalair relie Brest à Paris

Partages

La compagnie aérienne Chalair a ouvert aujourd’hui sa ligne reliant Brest à Paris Orly.

Chalair est une compagnie aérienne qui relie les villes de provinces en transversale ainsi que Paris Orly. Parmi les villes on retrouve des villes comme Bordeaux, Brest, Limoges mais aussi Quimper, Toulouse ou encore La Rochelle – ile de Ré (liste non exhaustive)

Publicités

Depuis ce matin, le 8 mars 2023, Chalair opère la ligne Brest – Paris Orly. La compagnie aérienne opèrera 2 aller-retours par jour en semaine, du lundi au vendredi, et un aller-retour le dimanche. Durant les périodes de plus fortes demande, Chalair pourra proposer jusqu’à 3 aller-retours en semaine pourront être proposés, en plus du vol du dimanche.

Selon les informations du site airfleets.fr, Chalair dispose d’une flotte de 3 ATR42 et 1 ATR72 en plus de 4 Beech 1900.

Pour plus d’informations : https://www.chalair.fr/

Partages