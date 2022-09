Cabin Crew Academy, le Refresh CCA ils l’ont fait !

La première session Refresh CCA qui permet de retrouver un CCA valide pour 5 ans a eu lieu en début de semaine sur Paris. Depuis plusieurs semaines certains pensaient que cela n’était pas possible voir une « arnaque ». Et bien les 11 élèves présents sont tous repartis avec un CCA valable pour 5 ans comme promis… C’est donc un 100% de réussite pour cette session, bravo à eux !

Vous trouverez ci-dessous les témoignages que certains ont bien voulu faire après la formation.

Un grand merci à Fabrice, Ingrid, Lola et toute l’équipe de Cabin Crew Academy pour l’accueil et l’accompagnement.

Merci aux instructeurs Jerry et Michael pour leur très bonne pédagogie. Ce fût une magnifique expérience.

Grâce à vous ma licence repart pour 5 ans et cela me motive encore plus à atteindre mes objectifs ❤️✈️.

Un énorme MERCI 🤩

Kathleen