Elizabeth II et les avions

Alors que la nation britannique, et en fait le monde, pleure la perte du deuxième monarque ayant servi le plus longtemps dans l’histoire, nous voulions revenir sur la façon dont la reine Elizabeth II a voyagé sur divers avions tout au long de sa vie.

Occupant la plus haute fonction du Royaume-Uni pendant un total de 70 ans, 7 mois et un jour, la reine Elizabeth devait fréquemment voyager à l’étranger. Certains de ces voyages impliquaient un transport par avion privé ou par hélicoptère. Cependant il n’était pas rare qu’elle vole également avec un avion commercial régulier.

Elizabeth II et l’Argonaute en 1952

Le 31 janvier 1952, la princesse Elizabeth monta à bord d’un Argonaut de la British Overseas Airways Corporation ( BOAC ). Elle était accompagnée de son mari, le prince Philip. Elle participait à une tournée au Kenya pour le roi George VI qui était trop malade pour voyager. Cela alors que ce voyage était prévu de longue date.

La décision d’utiliser l’Argonaut, un Douglas DC-4 amélioré produit par Canadair, a suscité des critiques dans certains secteurs. À l’époque, la BOAC utilisait habituellement son avion Handley Page Hermes de construction britannique sur des routes vers le Kenya. Le remplacer par un « proliner » construit au Canada pour la visite royale était considéré comme un camouflet.

Mais Key Aero rapporte que ce sont les propres exigences de Son Altesse Royale qui ont engendré le changement d’avion. Elle souhaitait faire une escale sur le vol Londres-Nairobi à El Adem en Libye, un itinéraire trop difficile à faire pour l’Hermès. Ainsi, l’un des 22 Argonautes de la BOAC a été chargé de transporter la future reine.

L’avion en question portait l’immatriculation G-ALHK et était surnommé « Atalanta ». Il a été légèrement modifié pour le voyage, y compris l’installation de fauteuils légers et de deux lits à bord. Après avoir atterri en toute sécurité à Nairobi le matin du 1er février, l’avion s’est repositionné sur Mombasa. Il n’était pas nécessaire de ramener le couple. Le plan était que le couple poursuive son voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, à bord du SS Gothic. Malheureusement, cela ne s’est jamais produit.

Le matin du 6 février, alors que la princesse Elizabeth et le prince Philip se détendaient au Treetops Hotel de Nyeri, à environ 100 miles de Nairobi, ils ont appris que le roi George VI était décédé dans son sommeil. Le couple royal a dû retourner immédiatement au Royaume-Uni. Un DC-3 d’East African Airways a été envoyé à Nanyuki, non loin de Nyeri, pour l’emmener en Ouganda et retrouver son Argonaut.

Atalanta l’a ramené en toute sécurité au Royaume-Uni et une princesse est devenue reine. Le G-ALHK a été retiré de la flotte de la BOAC en 1959 et vendu à Overseas Air Transport. Plus tard, il sera loué et finalement vendu à Flying Enterprises au Danemark, réenregistré sous le nom de OY-AFB. Enfin, il a été démantelé à Copenhague en 1965.

Le vol de la reine

L’idée d’avoir des avions à la disposition de la famille royale a germé bien avant qu’Elizabeth ne devienne le monarque régnant. Lorsqu’Edward VIII devint roi en 1936, The King’s Flight fut formé en tant que première unité d’aviation de chef d’État au monde. À l’époque, l’avion utilisé par l’unité était le King’s Own de Havilland DH.89 Dragon.

Mais l’unité évolue, et en 1937, un AS.6J Envoy II remplace le Rapide. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, cet avion a été remplacé par un Lockheed Hudson armé. Un deuxième avion, un de Havilland Flamingo, a été ajouté à la flotte en 1940. En 1946, le King’s Flight se composait d’un de Havilland Dominie et de quatre Vickers. Viking C.2.

Quand Elizabeth est montée sur le trône, le King’s Flight est devenu le Queen’s Flight. Au fil des ans, elle a exploité une variété d’avions pour le transport de la famille royale. Ceux-ci comprenaient Avro York, Vickers Viking, de Havilland Heron, de Havilland Devon, Hawker Siddeley Andover et un DHC-1 Chipmunk.

En 1961, la reine visite le Népal pour la première fois. Pour ce voyage, deux Douglas Dakota ont brièvement rejoint le Queen’s Flight – KN645 et KN452. Bien que maintenant disparu depuis longtemps, Key Aero rapporte que KN452 a brièvement attiré l’attention des médias en 1968, lorsqu’il a été transporté par la route pour prendre sa place dans une vaste file d’attente statique à Abingdon dans l’Oxfordshire, pour célébrer les 50 ans de la RAF. KN645 a eu une fin plus heureuse après s’être retrouvé au musée de la RAF Cosford dans le Cold War Hall.

Aujourd’hui, le Queen’s Flight est composé de deux Sikorsky S-76C++, un AgustaWestland AW109SP, l’Airbus A330 MRTT, un Airbus A321-200neo et un Dassault Falcon 900LX.

Elizabeth voyage sur le Columbine III d’Eisenhower

La première visite de la reine aux États-Unis en 1957 a commencé à Jamestown, en Virginie. Le vol vers Washington n’a pas été effectué par l’un de ses propres avions Queen’s Flight. Il a été effectué avec le propre Columbine III du président Eisenhower, le seul Lockheed VC-121E jamais construit.

Remplaçant Columbine II, le premier avion à porter l’indicatif d’appel « Air Force One » est un Lockheed C-121 Constellation. Columbine III a servi d’avion personnel à Eisenhower de 1954 jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en 1961. C’était une version militaire du L- 1049 Super Constellation, allongé de 18 pieds de plus que les versions précédentes.

La Concorde – années 1970

Au fur et à mesure que la technologie aéronautique évoluait, la reine aussi. Elle a volé à bord du Concorde pour la première fois en 1977. L’avion, immatriculé G-BOAE, était piloté par British Airways et marquait non seulement le premier vol supersonique de la Queen, mais aussi le premier atterrissage du Concorde à la Barbade.

Le Concorde est devenu le favori de la reine. Elle s’est rendue au Koweït en 1979, à la Barbade en 1987 et 2003, au Moyen-Orient en 1984 et aux États-Unis en 1991, avec ce jet supersonique.

La « reine des cieux » des années 1980 aux années 1990

Dans les années 1950, la compagnie aérienne australienne Qantas a accueilli pour la première fois la reine Elizabeth II dans un de ses avions. C’était pour sa tournée royale en Australie en 1954. À l’époque, la reine a volé sur le Boeing 707 de la compagnie aérienne. Elle a apprécié un menu royal spécial et un rideau avec les insignes de la couronne qui séparaient la « Suite Royale » du reste de la cabine. La reine volait fréquemment avec Qantas pour ses voyages royaux en Australie.

Alors que Qantas continuait à faire évoluer sa flotte, la compagnie aérienne a introduit les Boeing 747-200 en 1971 pour renforcer sa flotte long-courrier. Une fois les Boeing 707 retirés du service en 1979, Qantas est devenu le seul opérateur de Boeing 747 au monde. En 1989 la flotte long-courrier du transporteur australien a été modernisée avec l’arrivée de son premier Boeing 747-400.

En tant que voyageur fréquent avec Qantas, la reine a régulièrement volé sur les Boeing 747 vers l’Australie. Une visite spéciale a eu lieu le 18 février 1992. C’était lorsque la reine est revenue en Australie pour le 150e anniversaire de la ville de Sydney. Pour ce retour, la reine et le duc d’Édimbourg sont arrivés à Sydney à bord d’un Boeing 787 de Qantas.

En 1995, la reine a de nouveau rompu avec la tradition en prenant un vol commercial régulier vers la Nouvelle-Zélande pour une visite officielle de 10 jours. Elle a volé de Londres via Los Angeles à Auckland sur NZ1, la route phare d’Air New Zealand à l’époque, en utilisant un Boeing 747-400.

La compagnie aérienne aurait bloqué toute la cabine de première classe et affecté trois PNC pour s’occuper d’elle. Il y avait au total 26 membres du personnel royal en classe affaires. 384 passagers payant le tarif régulier voyageaient en classe économique. Les passagers ont été soumis à une sécurité plus stricte que la normale. Ils ont également reçu un stylo commémoratif spécial pour célébrer le vol.

Le Boeing 777 des années 2000

Le 12 mars 2006, la reine a volé sur un Boeing 777-200ER de British Airways immatriculé G-YMMO. L’avion a transporté la reine à Canberra après une escale à Singapour. Puis elle a rejoint Melbourne pour les Jeux du Commonwealth. Cinq jours plus tard, le 17 mars, le même avion ramène la Queen à Londres.

Fait intéressant pour l’un des derniers voyages royaux de la reine en octobre 2011, la reine et le duc d’Édimbourg ont volé sur un autre Boeing 777-200ER de la British Airways immatriculé G-YMMP. L’avion était l’avion jumeau du G-YMMO, et bien que ce voyage ait marqué la dernière tournée australienne de la reine, il a marqué par coïncidence le premier vol sans escale du transporteur national de Perth à Londres. Ces deux avions ont presque 21 ans et, contrairement au reste des avions mentionnés ci-dessus, les deux sont toujours en service actif aujourd’hui, car British Airways les utilise pour des vols internationaux vers l’Afrique et l’Inde.

Elizabeth II dans un Spitfire, l’avion qui sauva l’Angleterre durant la bataille d’Angleterre…

