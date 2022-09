Partages

Ryanair quitte sa base de l’aéroport de Bruxelles, situé à Zaventem pendant la saison hiver à venir. Lors d’une réunion extraordinaire mercredi dernier, la plus grande compagnie aérienne d’Europe a décidé de fermer en œuvre la mesure entre le 29 octobre et mars 2023.

Dès la fin du mois prochain, Ryanair va relocaliser les deux appareils actuellement basés à Zaventem. Cependant, d’autres avions de la flotte continueront d’opérer des vols à destination et en provenance de Bruxelles. Plus tôt, la direction de la compagnie aérienne irlandaise avait déclaré qu’elle était prête à réduire sa présence dans le pays. Elle refuse de céder aux demandes des syndicats de pilotes et autres travailleurs.

Michael O’Leary, PDG de Ryanair, a déclaré après la réunion que la décision représentait « une perte de 200 millions d’euros en investissement ». Le patron de Ryanair, connu pour son franc-parler et ses déclarations flamboyantes, a cependant indiqué que l’augmentation des redevances aéroportuaires à Bruxelles était la principale cause du déménagement.

Il a déclaré que la hausse des redevances n’était pas propice à la reprise du trafic aérien. Il a fait remarquer que les changements rendraient les autres aéroports plus compétitifs. Ce serait le cas pour Charleroi, à 46 kilomètres au sud de Bruxelles, où Ryanair a son principal hub belge.

Michael O’Leary a déclaré :

Nous n’avons pas d’autre solution suite à la hausse des prix. Michael O’Leary

Il reproche à l’administration belge ce qu’il a qualifié de « décision absurde » d’introduire des taxes sur « les vols les plus efficaces sur le plan environnemental » tout en « exonérant les vols long-courriers et de transit ».

Ryanair quitte Bruxelles mais pas de licenciement

Hans Elsen, secrétaire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, a déclaré que « Ryanair travaille selon un modèle de chantage ». Il a également affirmé que la compagnie s’oppose « par principe » aux nouvelles redevances. En effet, aucune de ses liaisons au départ de Zaventem ne serait affectée par les dix euros supplémentaires pour les trajets de moins de 500 kilomètres. « Ils ne sont facturés qu’une redevance de 2 à 4 euros », a-t-il déclaré.

Ryanair quitte Bruxelles mais le service ne sera pas nécessairement affecté. La compagnie pourra continuer à desservir l’aéroport de la capitale belge à partir d’autres terminaux. Selon l’entreprise, le calendrier actuel sera repris en mars prochain.

La compagnie aérienne a assuré qu’elle ne licencierait pas de personnel. Cependant, les pilotes, le personnel de cabine et le personnel de l’aéroport basés à Zaventem devront être relocalisés à Charleroi ou dans un autre terminal à proximité.

L’administration de Brussels Airport, pour sa part, a déclaré dans un communiqué que la mesure « aura peu d’impact sur les voyageurs ». Actuellement, Ryanair représente environ 8% du trafic total de passagers au terminal. Elle opère une trentaine de vols par jour, dont un tiers sont opérés par des équipages basés en Belgique.

Concernant l’augmentation des redevances, ils précisent que la proposition « comprend une augmentation des tarifs pour tenir compte de la forte hausse des prix de l’énergie et de la très forte inflation, qui a un fort impact sur le coût des opérations aéroportuaires ».