Air France et kits confort

Air France a introduit une nouvelle gamme de kits de confort sur ses vols long-courriers.

Disponibles en cabines Business et Premium Economy, les nouveaux kits ont été développés dans une démarche éco-responsable. Ils sont conçus comme de véritables cadeaux à conserver, récupérer et réutiliser après le vol.

Les nouveaux kits seront disponibles à bord pendant une période de 18 mois. Leur contenu sera renouvelé pendant cette période pour essayer de garder les kits intéressants pour les voyageurs fréquents.

Les nouveaux kits confort Air France en détail

Le nouveau kit Business présente un motif à chevrons et est disponible en deux couleurs – bleu marine et beige. Le kit est composé à 96 % de matériaux recyclés et comprend :

Une brosse à dents et un stylo en paille de maïs. Des bouchons d’oreille enveloppés de papier kraft pour éviter l’utilisation de plastique à bord

Un masque de sommeil, une paire de chaussettes et un tube de dentifrice

Deux produits cosmétiques du partenaire Clarins : la crème mains rajeunissante et le gel visage hydratant rafraîchissant hydra-essentiel.

Dans la cabine Premium Economy Air France, deux modèles de kits confort sont disponibles avec un mélange de bleu profond et de larges rayures blanches. Le kit est composé à 89% de matériaux recyclés. Il contient une brosse à dents en paille de maïs, un tube de dentifrice, des bouchons d’oreille enveloppés de papier kraft, ainsi qu’une paire de chaussettes et un masque de nuit.

© Air France

Dans toutes les cabines, l’emballage plastique de chaque kit a été remplacé par un scellé d’intégrité.

De plus, le nettoyage et la désinfection systématiques des écouteurs ont permis à Air France de supprimer les housses d’écouteurs à usage unique qui étaient auparavant proposées, ainsi que leurs emballages.

Air France avec ces nouveaux kits confort poursuit sa transition vers une diminution de son empreinte écologique comme l’ensemble du secteur.

