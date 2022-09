Recrutement PNC bases France

Partages

Nous recrutons des hôtesses de l’air et stewards sur toutes les bases francaises. Ils sont habitués à interagir avec différents environnements culturels, et peuvent travailler dans un environnement difficile à forte croissance. Ils s’impliquent pour assurer la plus haute qualité de sécurité et expérience à bord.

Êtes-vous une personne positive, polie, affirmée et très sociable qui aime travailler au sein d’une équipe multiculturelle ?

Publicités

Les exigences du rôle :

Avoir plus de 18 ans.

Avoir une maîtrise de l’anglais (oral et écrit). Une langue supplémentaire suivante sera un atout majeur : français, italien, espagnol, allemand, algérien ou grec.

Détenir un passeport européen valide ou un permis de travail du pays pour lequel vous postulez.

Être apte et capable de passer une évaluation médicale de l’AESA.

Pas de casier judiciaire.

Savoir nager 100 mètres.

Avoir le droit légal de vivre et de travailler dans le pays pour lequel vous postulez avec un accès illimité au réseau/marché Volotea.

Habitez à moins de 60 minutes de l’aéroport pour lequel vous postulez.

N’avoir pas de tatouages ​​ou de piercings visibles qui ne peuvent être cachés discrètement.

Avoir d’excellentes compétences en communication et être orienté vers le service à la clientèle.

Mesurer entre 157cm et 190cm, sans chaussures.

Une expérience antérieure dans l’aviation ou le service à la clientèle est très appréciée, mais n’est pas une exigence essentielle.

Avantages :

Contrats de travail locaux

Croissance de carrière rapide

Environnement de travail convivial

Travailler près de chez soi

Billet GP

Accès à la réserve et au voyage ZED après 6 mois avec plus de 100 compagnies aériennes dans le monde.

Stationnement gratuit pour les employés à l’aéroport

Vous recevrez une réponse de votre candidature dans un délai de deux semaines.

Si vous avez déjà postulé au cours des 6 derniers mois, veuillez ne pas postuler à nouveau.

Volotea est un employeur garantissant l’égalité des chances qui valorise la diversité et l’inclusion et s’efforce de recruter des candidats diversifiés. Notre objectif est d’améliorer et de maintenir en permanence une culture inclusive en attirant, développant et engageant les meilleurs talents de notre industrie.

PAR ICI