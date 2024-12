Corsair stoppe Montréal

Partages

La compagnie aérienne française Corsair a indiqué qu’elle arrêtait la desserte de Montréal la saison prochaine. Après avoir desservie la ville québécoise, Corsair stoppe ses vols à compter du prochain printemps. Corsair exploitait cette ligne vers Montréal depuis un peu moins de 20 ans.

Corsair ouvrait sa ligne vers le Québec en 2005 au départ de Paris – Orly. Initialement la compagnie aérienne reliait les deux métropoles toute l’année, puis uniquement durant la saison été IATA. La décision de stopper cette desserte a été confirmé par la communication de Corsair. La compagnie aérienne souhaite se recentrer sur ses destinations historiques qui sont les Antilles, l’Océan Indien et l’Afrique.

Corsair a annoncé il y a peu une nouvelle ligne vers Brazzaville. De plus, si la compagnie aérienne va bientôt recevoir un nouvel Airbus A330neo elle se sépare également d’un avion. A flotte constante il n’était peut-être pas possible de maintenir la liaison vers Montréal et ouvrir le Congo. Cependant, Corsair précise que la compagnie aérienne n’a pas troqué Montréal pour le Congo.:

L’ouverture de la ligne vers Brazzaville avait été annoncée il y a plusieurs mois et ne constitue donc pas un remplacement de la destination Montréal.

Même si cela n’a pas été évoqué explicitement évoqué, la compagnie aérienne French bee a déclaré fin octobre 2024 qu’elle allait ouvrir Montréal. Corsair aurait elle choisi de supprimer cette ligne a cause d’un nouvel acteur qui pratique le long-courrier lowcost ?

Rappelons ici que Corsair a présenté ses résultats pour l’exercice clos il y a peu et que ces derniers sont très bons. La compagnie aérienne semble être entre de bonnes mains et la décision de Corsair de quitter Montréal a sans doute été murement réfléchi.