Corsair, bons résultats 2023 – 2024

Corsair annonce de bons résultats financiers pour son exercice comprenant 2023 et 2024. Cela marque un virage décisif dans le redressement de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne a totalement renouveler sa flotte et fait des efforts constants pour améliorer son offre. Maintenant Corsair se positionne comme un acteur clé du transport long-courrier dans les Outre-mer et l’Afrique. La compagnie va poursuivre son développement.

Corsair annonce des résultats financiers positifs pour l’exercice 2023 – 2024. Le résultat d’exploitation de 3 millions d’euros, en amélioration de + 40,1 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, et un résultat net positif de 1,1 million d’euros sont les principaux indicateurs à retenir.

Corsair atteint ainsi son objectif de retour à l’équilibre en 2024. Le chiffre d’affaires de Corsair, en hausse de 9 %, s’établit à 701 millions d’euros. Cela représente une progression de 59 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Ce CA est un record dans l’histoire de la deuxième compagnie française long-courrier.

Malgré une saison estivale 2024 marquée par un dynamisme moindre que prévu dans le secteur aérien français (Jeux Olympiques et d’un contexte politique complexe), Corsair affiche des résultats encourageants au quatrième trimestre, supérieurs à ceux qu’elle avait enregistrés en 2023.

Une performance commerciale à nouveau en progression

Le chiffre d’affaires de la compagnie aérienne a enregistré une progression de 9 % au cours de l’exercice 2023 2024. Il a atteint 701 millions d’euros. Cette performance s’accompagne d’une forte croissance du fret (+17 %) et des revenus ancillaires (+43 %). Le nombre de passagers transportés a également augmenté pour terminer au-delà de 1 400 000 personnes.

Cette performance s’explique par :

Un réseau stabilisé et équilibré, avec un programme de vols qualitatif, offrant au moins un vol quotidien tout au long de l’année et jusqu’à deux vols en période de pointe vers la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Côte d’Ivoire.

Un investissement ambitieux de plus d’un milliard d’euros avec l’intégration, en un peu plus de trois ans, de 9 Airbus A330neo, appareils de dernière génération. Cette modernisation a permis une montée en gamme du produit et un renforcement des classes Business et Premium, contribuant à une amélioration significative de l’expérience client et à un impact positif sur le prix moyen.

Des équipes commerciales performantes, soutenues par des liens solides avec les réseaux de distribution et un site web efficace.

Corsair affirme sa capacité à s’adapter et à se positionner durablement sur un marché fortement concurrentiel.

Corsair et résultats 2023 – 2024, une performance économique en amélioration

Les mesures de restructuration mises en place depuis fin 2020 ont donné des résultats probants avec une amélioration significative de la productivité.

La flotte de Corsair a été entièrement rénové, modernisé et rationalisé avec des Airbus A330neo.

Cette transformation s’accompagne d’une performance économique (et écologique) renforcée. Cela est possible grâce à une moindre consommation de carburant et aux bénéfices de la standardisation.

Parallèlement, un travail constant de discipline des coûts a été mené.

Une situation financière en cours d’assainissement pour Corsair et de bons résultats 2023 – 2024

La restructuration financière de la compagnie s’accompagnera d’un tour de table actionnarial solide, composé en grande partie d’entrepreneurs privés réputés pour leur sens des affaires et leur dynamisme.

Dans le même temps, Corsair attend, avec confiance, la réponse de la Commission européenne concernant l’ajustement de son plan de restructuration, prévu d’ici à la fin de l’année.

L’expérience client au cœur de la transformation

La progression des performances financières de Corsair s’accompagne aussi d’une montée en gamme. Cette évolution a été reconnue par deux distinctions majeures en 2024. Il y a eu le Travel d’Or, décerné par le secteur touristique. Corsair a aussi reçu le titre de Meilleure Compagnie Aérienne Loisirs française aux World Airline Awards de Skytrax.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur Général de Corsair, a indiqué :

« Les résultats financiers obtenus par Corsair cette année témoignent de la solidité de notre stratégie et de l’engagement sans faille de nos équipes, que je tiens à remercier et à féliciter. Pendant la période difficile de la pandémie de Covid-19, nous avons fait le choix ambitieux de moderniser entièrement sa flotte en intégrant 9 Airbus A330neo. En un peu plus de trois ans, ce renouvellement a été mené avec succès, permettant de renforcer la qualité du produit et des services tout en marquant une avancée significative vers la réduction de l’empreinte écologique. Ces performances associées à une gestion rigoureuse des coûts, nous placent dans une position de force pour poursuivre notre développement. Corsair est aujourd’hui résolument tournée vers l’avenir. Nous sommes déterminés à faire de Corsair, la compagnie préférée des voyageurs sur l’ensemble de nos destinations.

Corsair a publier de bons résultats pour son exercice 2023 – 2024 et il y a fort a parier que cela n’est que le début d’une nouvelle ere pour la compagnie aérienne…