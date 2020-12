Corsair, la colère de Marc Rochet (French bee / Air Caraibes)

Partages

L’aide publique accordée a la compagnie aérienne Corsair ne passe pas du coté de French Bee et Air Caraïbes et du patron Marc Rochet. Marc Rochet est en colère, ne décolèrera pas de sitôt !

Corsair va recevoir environ 140 millions d’euros d’aide publique. Selon Marc Rochet cela va fausser la concurrence et ce n’est pas le rôle de l’État de distribuer l’argent du peuple pour sauver une compagnie privée.

De plus, French Bee et Air Caraïbes sont en concurrence direct avec Corsair sur les Antilles et la Réunion, d’où la colère de Marc Rochet. Le patron de French Bee et Air Caraïbes est certain que ces sommes vont être utilisées pour acheter des avions et non pour résorber son déficit structurel. Corsair, contrairement aux compagnies aériennes du groupe Dubreuil, est dans le rouge depuis fort longtemps.

Cependant, comme le précise le patron de Corsair, cette somme est un prêt et non pas un don. Air Caraïbes et French Bee ont reçu de leur côté un Prêt Garanti par l’Etat de 150 millions d’euros, donc…