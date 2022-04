Corsair retourne au Canada

Partages

Corsair continue à diversifier son réseau avec dynamisme. En effet, la compagnie Corsair reprendra ses vols vers Montréal au Canada à partir du samedi 4 juin, avec jusqu’à 7 vols par semaine depuis Paris-Orly. Ces vols seront opérés par les A330-300 de la compagnie jusqu’au 11 janvier 2023. Des connexions rapides vers Montréal sont aussi possibles depuis Abidjan et La Réunion en passant par Paris-Orly.

Jusqu’à 7 vols par semaine Paris-Orly / Montréal

Après 2 années d’absence liées à la pandémie, c’est le grand retour de Corsair à Montréal avec jusqu’à 7 vols directs par semaine. La compagnie qui opérait ces vols depuis 2005 confirme sa présence à Montréal jusqu’au 11 janvier 2023. Les voyageurs pourront profiter des nombreuses activités au Québec l’été (paysages époustouflants, festivals de musique, observation des baleines, descente de rivières, etc.) et aussi des charmes de la destination en hiver (ski, patin à glace, promenade à chiens de traineau, etc.), mais également retrouver leur famille ou encore rencontrer leurs relations professionnelles.

L’offre Train + Air : Corsair s’associe avec TGV InOui

Corsair et TGV InOui s’associent pour proposer aux voyageurs encore plus de villes de départ en France. Cette offre Train + Air comprend trois services TGV + avion + navette. Elle permet d’effectuer un unique achat pour l’ensemble de son voyage comprenant un acheminement en TGV, un service de navette jusqu’à l’aéroport et un vol Corsair. Il devient alors plus simple et plus pratique de voyager : un seul interlocuteur, une seule réservation, un seul billet et une seule tarification.

Des connexions possibles avec un seul billet, au départ d’Abidjan et de La Réunion

Les passagers au départ d’Abidjan peuvent aussi se rendre facilement à Montréal avec un seul billet d’avion, en partant à 23h55 de Côte d’Ivoire et en atterrissant à 8h30 à Paris-Orly puis en prenant le vol de 13h15 à Paris-Orly, direction Montréal.

De même, les voyageurs partant de La Réunion à 21h30 et atterrissant à 7h25 à Paris-Orly, peuvent aussi facilement se rendre à Montréal avec le vol Corsair à 13h15, à Paris-Orly.

Corsair, voyagez en bonne compagnie

Avec cette ré-ouverture du Canada, Corsair fera voyager ses futurs clients « en bonne compagnie ». En effet, sa nouvelle signature, dévoilée en début d’année 2022, « Voyagez en bonne compagnie » fait écho à la qualité de son produit et de son service. Cette signature reflète l’attention portée par les employés de la compagnie pour répondre aux besoins et attentes des passagers, en vol et au sol. Corsair affiche ainsi son ambition de devenir la compagnie la plus recommandée sur ses destinations et s’engage à continuer à apporter toute son attention sur la qualité de son service.