Volotea renforce Lille avec un nouvel avion

Partages

La compagnie aérienne Volotea annonce l’implantation d’un deuxième avion à l’aéroport de Lille. Il permettra le lancement prochainement de 7 nouvelles lignes internationales pour cet été : Barcelone, Faro, Minorque, Athènes, Rome, Malaga et Héraklion.

Avec le lancement de 7 nouvelles lignes dont 6 exclusives, l’Aéroport de Lille et Volotea offrent à leurs clients un accès direct à de nouvelles destinations en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Italie. Ces lignes faciliteront la desserte internationale et l’accessibilité à l’Aéroport de Lille, notamment depuis et vers les grandes capitales ou métropoles européennes.

Cette décision stratégique coïncide avec les engagements de développement pris par l’Aéroport de Lille. L’aéroport souhaite proposer des offres répondant aux attentes à la fois des passagers loisirs et des différentes communes frontalières belges et de la région Hauts-de-France.

En renforçant une nouvelle fois sa présence sur la base lilloise, Volotea accompagne l’aéroport dans le développement économique et social de l’Eurorégion. Ce nouvel avion va permettre la création de 30 emplois directs et 25 emplois indirects, en plus de ceux déjà créés par la récente inauguration de la base Volotea le 1er avril.

Marc-André Gennart, Directeur Général de Lille Airport SAS, déclare :

L’installation d’un deuxième avion Volotea sur sa nouvelle base de Lille inaugurée il y a moins d’un mois se concrétise bien plus tôt que nous ne l’espérions. C’est un signal fort et extrêmement positif pour l’Aéroport de notre métropole et de notre région, marqueur d’une réelle dynamique de reprise des échanges économiques, culturels, éducatifs, touristiques… Nous sommes honorés de cette nouvelle marque de confiance de Volotea qui ravira les représentants des communautés espagnole, grecque, portugaise et italienne et tous ceux qui se sont récemment prononcés depuis le 1er avril pour de nouvelles liaisons aériennes. Cette annonce marque également une nouvelle étape dans le développement international de notre réseau de destinations, comme nous nous y sommes engagés dans notre projet de modernisation aéroportuaire. Marc-André Gennart

Les billets seront en vente à partir d’aujourd’hui, via tous les canaux de distribution et sur le site internet de Volotea.