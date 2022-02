Volotea, base Lille et croissance en France

Partages

Volotea a révélé que Lille deviendrait sa septième base en France et la 18eme en Europe.

Volotea introduira cinq nouvelles liaisons au départ de Lille. Bien qu’ils n’aient pas encore été annoncés Volotea proposera 15 destinations depuis l’aéroport.

Lille n’est pas un nouvel aéroport dans le réseau de Volotea . Il a été desservi pour la première fois en juin 2012 avec des liaisons vers Biarritz, Ibiza et Palma, dont aucune n’est encore desservie. Mais les choses changent. Il va maintenant devenir une base, avec un avion stationné à partir d’avril.

Le transporteur a actuellement dix routes à partir de l’aéroport, toutes utilisant des avions non basés. Les itinéraires incluent Cagliari, annoncé à la mi-janvier. Cinq autres itinéraires sont à venir, mais ils n’ont pas été révélés. Il s’agira probablement de routes internationales étroites vers l’Espagne ou l’Italie, probablement non desservies par un autre transporteur. Ses itinéraires connus sont :

Ajaccio (AJA) : redémarrage le 2 avril ; jusqu’à six vols hebdomadaires cette année ; en concurrence avec HOP! Bastia (BIA) : redémarrage le 3 avril ; jusqu’à cinq semaines ; concurrence avec HOP! Bordeaux (BOD) : redémarrage le 1er avril ; jusqu’à six semaines ; concurrence easyJet Cagliari (CAG) : nouveauté 2022 ; une fois par semaine à partir du 2 juin ; pas de concurrence directe Figari (FSC) : redémarrage le 2 avril ; quatre semaines Montpellier (MPL) : jusqu’à cinq semaines ; pas de concurrence directe Nice (NCE) : jusqu’à quatre fois par semaine ; concurrence easyJet et HOP! Nantes (NTE) : jusqu’à cinq semaines ; easyJet Perpignan (PGF) : jusqu’à trois semaines ; pas de concurrence directe Toulouse (TLS) : jusqu’à six semaines ; concurrence easyJet et HOP!

Volotea, jusqu’à 14 500 places par semaine au départ de Lille

Selon Cirium, Volotea a programmé jusqu’à 14 460 sièges par semaine vers/depuis Lille cette année, hors ses lignes à venir. Pourtant, la compagnie aérienne n’est pas le plus grand opérateur de l’aéroport.

Avec près de deux fois plus de sièges à vendre easyJet est loin devant.

Volotea à Lille totalise 364 000 sièges avant l’ajout des nouvelles routes, en hausse de 148 % par rapport à 2019. En revanche, easyJet est en baisse de 12 %. La croissance de Volotea et de son réseau a plus que doublé. Volotea a introduit de nouvelles lignes vers Bordeaux, Cagliari, Nantes, Nice, Perpignan et Toulouse, tandis que la plupart des lignes existantes se sont également développées. Cependant, il ne faut pas oublier la perte de Biarritz en 2020.

La France est désormais le pays n°1 de Volotea

Volotea compte actuellement 9,6 millions de sièges prévus pour 2022, soit 19 % de plus qu’en 2019. Cependant, la semaine dernière, Volotea a déclaré qu’elle prévoyait 11 millions de sièges pour l’ensemble de l’année , une hausse d’environ 36 % par rapport à 2019.

C’est une croissance énorme et bien plus que les 17 % réalisés par WizzAir , bien que le développement de Volotea se fasse à partir d’une base beaucoup plus petite.

Environ 95 % des sièges de Volotea impliquent l’Italie, la France et l’Espagne. Pourtant, les choses ont changé. Alors que l’Italie a souvent été sa plus grande nation la France l’a dépassée. Non seulement l’écart de capacité raisonnablement faible entre les deux pays a été déterminant, mais Volotea a augmenté de 23 % en France cette année par rapport à 2019, contre « seulement » 5 % pour l’Italie.