Volotea, plus de vols pour l’été 2022 !

Pendant la saison été 2022, Volotea exploitera de nouvelles routes en Méditerranée à partir de plusieurs de ses bases en France. La compagnie aérienne élargit ainsi l’offre vers l’Espagne, l’Italie et la Grèce.

Volotea en Espagne

A partir du 12 mai, la liaison Lyon – Minorque sera opérée avec un vol hebdomadaire le jeudi.

Volotea est le deuxième opérateur aérien qui propose le plus de destinations à l’aéroport de Saint-Exupéry avec 28 en Europe et en Afrique du Nord.

La lowcost en Grèce

L’opérateur low cost va étendre son offre depuis la capitale grecque vers 13 destinations avec deux nouvelles liaisons :

Athènes – Bordeaux à partir du 28 mai avec deux vols hebdomadaires, les mardis et samedis.

Athènes – Nantes à partir du 29 mai avec deux fréquences hebdomadaires, les mercredis et samedis.

Une nouvelle liaison Nantes – Zakynthos sera également ajoutée à partir du 2 juin avec un vol hebdomadaire, le jeudi.

Valeria Rebasti, Country Manager pour l’Italie et l’Europe du Sud-Est, a déclaré :

Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le lancement de ces routes, démontrant notre engagement envers le marché grec et notre volonté de continuer à croître et à développer de nouvelles liaisons. Valeria Rebasti

Volotea a commencé ses opérations à Athènes en 2015, depuis lors, elle a transporté plus de 3,5 millions de passagers et a opéré plus de 31 000 vols.

Volotea en Italie

La compagnie low cost lancera deux nouvelles liaisons vers l’île de Sardaigne, portant à 20 le nombre de destinations desservies.

Nice – Cagliari, à partir du 30 mai, avec deux vols hebdomadaires, les lundis et jeudis. Volotea propose 10 destinations au départ de l’Aéroport Nice Côte d’Azur.

Lille – Cagliari, à partir du 2 juin, avec un vol hebdomadaire, le jeudi. Volotea propose 10 destinations depuis l’aéroport de Lesquin.

Dans les deux cas, elle sera la seule compagnie aérienne à exploiter les liaisons.

Volotea exploitera plus de vol pendant l’été 2022 et ne devrait pas être la seule. La reprise s’accélère et il y a fort à parier que de nombreuses compagnies aériennes vont devoir recruter pour gréer les avions !