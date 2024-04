L’Airbus A380 Etihad à Paris

Partages

Etihad Airways a annoncé le lancement de ses vols en Airbus A380 vers Paris à compter du 1 novembre 2024. Cela fera de Paris la troisième grande ville à accueillir Etihad en A380 après Londres et New York.

Antonoaldo Neves, président-directeur général d’Etihad Airways, a déclaré :

En tant que ville célèbre pour son style et son ambiance, Paris est la destination idéale pour notre emblématique avion A380. Cette amélioration reflète notre engagement à offrir un confort et un service primés dans toutes les classes de cabine. L’introduction de l’A380 sur la liaison Abu Dhabi – Paris enrichit à la fois les voyages de loisirs et d’affaires. Cela souligne l’engagement d’Etihad à faciliter les relations d’affaires et les voyages à Abu Dhabi et au-delà. Antonoaldo Neves

Airbus A380 Etihad, le confort vers Paris

La classe économique de l’A380 offre un cadre confortable avec 68 sièges avec plus d’espace pour les jambes et 337 sièges Smart qui comprennent des appuie-têtes et de grands oreillers.

Sur le pont supérieur, les Business Studios™ comprennent 70 postes privés et un espace commun appelé The Lobby. Chaque studio est meublé avec des articles de luxe Armani/Casa et offre une connectivité WiFi, assurant un mélange de productivité et de confort.

Les cabines en première dans l’Airbus A380 disposent de neuf espaces privés luxueux avec de la vaisselle design, des sièges en cuir et un pouf-lit convertible. Les passagers de première classe bénéficient également d’équipements exclusifs et d’une salle de douche.

Au sommet du luxe se trouve The Residence, la seule suite de trois pièces dans le ciel, pouvant accueillir jusqu’à deux personnes. Il comprend un salon privé, une chambre et une salle de bains avec douche, offrant le summum du luxe en altitude. Un équipage de cabine dévoué offre un service inégalé à The Residence, où les clients peuvent savourer des repas gastronomiques servis sur de la vaisselle design et profiter d’options telles que le petit-déjeuner au lit et le Residence Signature High Tea, avec champagne et caviar.

Plusieurs compagnies aériennes sortent les Airbus A380 de l’hibernation après la crise du Covid-19. Le trafic aérien a presque retrouvé ses niveaux de 2019 et IATA prévoit une forte augmentation dans les années à venir.