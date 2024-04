Volotea ouvre une base à Brest

La compagnie aérienne lowcost espagnole Volotea ouvre sa base bretonne à Brest. Avec cette ouverture à Brest Volotea va créer des emplois directs et indirects ainsi que proposer de nouvelles lignes aériennes au départ de la Bretagne. La première sera Brest – Strasbourg à partir du 7 novembre 2024.

La nouvelle base à Brest été inaugurée jeudi par Volotea. Pour le moment il y aura 1 avion basé avec le personnel nécessaire a son exploitation.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, a indiqué lors de la cérémonie d’inauguration :

C’est notre 9e base en France, un choix stratégique pour nous qui va nous permettre de déployer notre offre et nos services. C’est le témoignage aussi de notre engagement en faveur de la connectivité, de l’attractivité et du dynamisme du territoire brestois. Notre métier est de relier les capitales régionales en France et en Europe. A partir d’aujourd’hui, Brest devient un maillon essentiel de cette chaine.

Carlos Muñoz