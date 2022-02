Volotea à Lourdes

La compagnie aérienne Volotea a remporté le marché après avoir répondu à l’appel d’offres public mené par le syndicat mixte Pyrénia. Celui-ci a été fait dans le cadre de la Délégation de Service Public. Celle ci est définie par la réglementation aéronautique européenne visant à dynamiser l’économie de la région. Volotea poursuit sa stratégie de croissance en France avec cette nouvelle ligne entre Paris-Orly et Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Du 1er juin 2022 au 31 mai 2026, Volotea assurera toute l’année des vols entre Paris et Lourdes. Il y aura deux vols par jour, le matin et le soir. Les Airbus A319 de 156 sièges de la compagnie aérienne seront utilisés pour cette route directe.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’annoncer la poursuite de cette liaison entre Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Paris-Orly et sommes fiers de pouvoir offrir une liaison directe avec la capitale, contribuant à relancer l’industrie touristique de Lourdes, qui contribue énormément aux Hautes-Pyrénées. L’attractivité des Pyrénées et de la France, cela fait partie de notre stratégie visant à toujours offrir plus d’opportunités de voyage à plus de personnes à des prix compétitifs. Nous sommes également ravis de contribuer activement au dynamisme économique de la région.

Afin de satisfaire les voyageurs, Volotea propose une gamme de prix adaptés à la demande des passagers. Avec les forfaits de services Standard, Combo et Combo Plus disponibles, les clients peuvent choisir les services qui leur conviennent (tels que les bagages en soute, le choix du siège, le mode d’embarquement et les options de collation).

Carlos Muñoz