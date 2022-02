Partages

L’Ukraine a fermé son espace aérien à tous les avions civils ce jeudi. Cela après que les régulateurs du monde entier se soient précipités pour avertir les compagnies aériennes d’éviter la région en raison du risque que des avions soient abattus par des missiles anti-aériens.

Aux premières heures de la matinée de jeudi, le président russe Poutine a annoncé une « opération militaire » dans l’est de l’Ukraine. Les observateurs craignent que l’opération ne soit le prélude à une invasion à grande échelle de l’Ukraine avec le spectre d’une attaque contre la capitale Kiev.

Le régulateur européen de la sécurité aérienne, l’EASA, a publié jeudi un « bulletin d’information sur les zones de conflit » aux opérateurs. Il ordonnant aux compagnies aériennes basées en Europe d’éviter de survoler l’espace aérien ukrainien. Il leur demande également de faire preuve d’une « extrême prudence » à moins de 100 milles des frontières biélorusse et russo-ukrainienne.

Le gouvernement britannique a également publié un « avis aux missions aériennes » urgent avertissant les compagnies aériennes d’une situation dangereuse en Ukraine.

Le ministère britannique des Transports a indiqué dans un communiqué :

« Cela est dû au risque potentiel d’armes anti-aériennes dédiées et à une activité militaire accrue.

La plupart des compagnies aériennes européennes avaient déjà suspendu leurs vols à destination et en provenance de l’Ukraine en raison de la montée des tensions au cours des dernières semaines. La Lufthansa, KLM et Air France avaient tous annulé leurs vols ces derniers jours. Les seules compagnies aériennes européennes à continuer d’opérer des vols vers Kiev étaient Wizz Air et Ryanair. Les compagnies aériennes ont confirmé qu’elles avaient désormais suspendu les opérations dans le pays.

Wizzair a indiqué :

« En raison des événements actuels en Ukraine et de la fermeture de l’espace aérien, Wizz Air a le regret d’informer nos clients que la compagnie aérienne doit suspendre temporairement toutes les opérations aériennes dans le pays ».

Le vol PQ7980 de la compagnie aérienne ukrainienne Skyup Airlines de Tachkent à Kiev a été contraint de se dérouter vers Chisinau, la capitale de la Moldavie, après que l’Ukraine a soudainement fermé son espace aérien jeudi.

Un avion d’El Al Israël Airlines volant de Tel Aviv à Toronto a été contraint de se détourner rapidement de l’espace aérien ukrainien après l’annonce de la fermeture.

