Plus d’assurance pour les vols dans l’espace aérien ukrainien !

Les principales compagnies d’assurance aviation ont demandé aux compagnies aériennes de cesser tous les vols dans l’espace aérien ukrainien. Elles craignent que la Russie envisage d’envahir « prochainement » l’Ukraine. La nouvelle a été révélée pour la première fois par la compagnie aérienne ukrainienne à bas prix SkyUp. Elle a confirmé que sa flotte d’avions loués était maintenant saisie par les bailleurs en raison du manque de couverture d’assurance.

Les bailleurs ont exigé que SkyUp ramène les avions à l’intérieur des frontières de l’Union européenne (UE) jusqu’à ce que la situation diplomatique se soit stabilisée. Samedi, un Boeing 737 exploité par SkyUp et volant de Funchal, au Portugal, à Kiev a été contraint d’atterrir en dehors de l’Ukraine à la suite d’une demande faite par le propriétaire de l’avion.

Un porte-parole de SkyUp a déclaré que la compagnie aérienne avait réussi à négocier avec le loueur pour que l’avion soit détourné vers Chisinau en Moldavie où les 175 passagers à bord pourraient être transférés sur les 477 derniers kilomètres en bus. Le trajet en voiture a duré plus de six heures.

La compagnie aérienne a été contrainte d’annuler nombre de ses vols et a suspendu la vente de billets du lundi au mercredi dans l’espoir qu’une solution puisse être trouvée. Cependant, d’autres loueurs d’avions exigent que les avions quittent l’Ukraine.

Un porte-parole de SkyUp a indiqué :

Le 12 février 2022, les plus grandes compagnies d’assurance du monde ont informé les transporteurs aériens ukrainiens que dans 48 heures, elles cesseraient d’assurer les vols dans l’espace aérien ukrainien. Cette décision est associée à des risques accrus d’invasion militaire. La situation est en cours de discussion au niveau de l’État : afin que les compagnies aériennes puissent continuer leurs vols vers l’Ukraine, le ministère ukrainien des Infrastructures organise une réunion urgente pour développer des solutions. porte-parole de SkyU

Le directeur général de SkyUp, Dmytro Seroukhov, a déclaré que la compagnie aérienne faisait « tout son possible » pour opérer des vols mais qu’elle ne pouvait pas ignorer les demandes des loueurs d’avions. Ils ne peuvent accepter de laisser les avions voler dans l’espace aérien ukrainien sans assurance.

Dmytro Seroukhov a ajouté :

La situation actuelle nécessite une solution au niveau de l’État. Maintenant, nous travaillons avec les autorités de l’État pour trouver une solution. Dmytro Seroukhov

Les États-Unis ont exhorté leurs citoyens à fuir l’Ukraine et ont commencé à évacuer le personnel des ambassades et des consulats par crainte que la Russie envisage d’envahir le pays. Des avertissements similaires ont été émis par plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Le département d’État américain a suspendu dimanche les services consulaires en Ukraine. Les citoyens ont été avertis que les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de les aider à sortir si la Russie envahissait l’Ukraine.

Samedi, la compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé qu’elle suspendrait tous les vols vers Kiev avec effet immédiat. Le dernier service régulier d’Amsterdam à Kiev devait partir samedi soir mais a été rapidement suspendu à la suite de la publication des directives de voyage mises à jour par le gouvernement néerlandais.

« On ne sait pas encore quand KLM volera à nouveau vers Kiev », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. Un porte-parole a déclaré que la décision de suspendre les vols vers l’Ukraine était basée sur les conseils de sécurité de diverses agences gouvernementales néerlandaises.

Hormis sa desserte de Kiev, KLM n’a pas survolé l’espace aérien ukrainien après la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014, abattu par un missile anti-aérien alors qu’il survolait la frontière entre l’Ukraine et la Russie.

