Air France, retour a New-York

Partages

Air France sera bientôt de retour à New-York au départ d’Orly. En effet, Air France annonce qu’elle reprendra son service vers New York le 27 mars. Cela alors que les cas de COVID-19 commencent à baisser et que les restrictions de voyage se relâchent à travers le monde.

La compagnie aérienne française assurera une liaison quotidienne entre Paris Orly et l’aéroport international John F. Kennedy à New York.

Cela portera à sept le nombre total de vols quotidiens entre New York et Paris, car Air France prévoit également d’augmenter la fréquence des vols vers New York à l’aéroport Charles De Gaulle.

Air France sera de retour à New-York mais pas que ! Air France reprendra cinq vols hebdomadaires entre Paris et Dallas-Fort Worth. Les vols saisonniers entre Charles De Gaulle et Denver reprendront le 4 mai avec trois vols hebdomadaires.

Air France va faire en sorte de sortir les voyages internationaux de leur marasme avec près de 200 vols hebdomadaires. Les vols relieront Paris à New York, Dallas, Denver, Atlanta, Boston, Chicago, Détroit, Los Angeles, Houston, Miami, Minneapolis, San Francisco, Seattle et Washington, D.C.

La pléthore de vols entre les États-Unis et Paris sur Air France représente une augmentation de 20% par rapport au volume de vols que la compagnie aérienne a effectués à l’été 2019. C’était la dernière année prépandémique complète que les agences utilisent comme une jauge.