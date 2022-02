Embarquement et rémunération PNC

Partages

Une pétition en ligne demandant aux compagnies aériennes de revoir la rémunération des PNC pour l’embarquement a recueilli plus de 100 000 signatures en un peu plus d’une semaine. Les hôtesses de l’air et stewards de nombreuses compagnies aériennes basées aux États-Unis ne sont payés qu’à partir du moment où la porte de l’avion se ferme et que l’avion recule de la porte. Cela signifie que les services avant le départ sont effectivement effectués gratuitement.

Les règles peuvent différer légèrement d’une compagnie aérienne à l’autre. Cependant le créateur de la pétition change.org explique le processus de sa compagnie aérienne :

Les agents de bord ne sont actuellement pas payés pour l’embarquement. Jusqu’à ce que la porte soit fermée et que les freins soient levés, les agents de bord sont payés en moyenne 2,00 $/heure. Même s’ils sont tenus par leur entreprise et la FAA d’être là et d’effectuer des tâches cruciales liées à la sécurité et au service à la clientèle.

Les agents de bord affirment que le temps passé à effectuer les services avant le départ a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie. Il y a environ 10 ans, l’embarquement pour un vol intérieur ne prenait que 30 minutes, maintenant c’est au moins 40 minutes. L’embarquement peut être l’une des étapes les plus chargées et les plus stressantes d’un vol.

La campagne a suscité un regain d’attention. De plus de plus en plus de compagnies aériennes réintroduisent des services avant le départ qui ont été suspendus pendant la pandémie. À partir du 16 février, American Airlines reprendra le service de boissons avant le départ. Certains PNC envisagent de boycotter cette partie du service.

Rémunération PNC car l’embarquement peut etre stressant

Bien sûr, ce n’est pas seulement la prestation de services boissons avant le départ qui a irrité les hôtesses de l’air et stewards. Certains PNC ont partagé leurs histoires folles avant le départ. Selon eux, elles les font mériter une rémunération supplémentaire lors de l’embarquement.

Une hôtesse de l’air a indiqué :

Une fois, j’ai eu un bébé qui a eu une crise pendant l’embarquement. La mère s’est levée et a essayé de se diriger vers l’hôtesse de l’air principale, mais les gens la bloquaient et ne la laissaient pas passer. Nous avons dû pousser physiquement les gens dans des sièges pour permettre à la mère de passer. Nous sommes passés en mode crise médicale complète. Après ce fort stress et cette peur, il a fallu continuer l’embarquement comme si de rien n’était. Nous étions déjà épuisés avant même de commencer à gagner un centime. Hôtesse de l’air

Certaines personnes qui ont signé la pétition ont déclaré qu’elles avaient envisagé de devenir hôtesses de l’air, mais ont été découragé après avoir découvert ce point. D’autres, cependant, étaient moins sympathiques.

Un internaute a commenté :

Ont-ils accepté le poste en sachant quel serait le salaire ? S’ils ne l’aiment pas, ils peuvent trouver un emploi ailleurs. Un internaute

Malgré la popularité de la pétition, les agents de bord ne doivent pas s’attendre à ce que les règles changent. La rémunération des PNC pour l’embarquement n’est pas à l’ordre du jour. La grande majorité des PNC sont représentés par des syndicats. Ces derniers ont négocié des contrats qui ne paient pas leurs membres pour l’embarquement. Ces contrats ne peuvent pas simplement être réécrits.

En fait, ces types de contrats sont un exercice d’équilibre prudent. Il peut toujours rester souhaitable de ne pas être payé pendant l’embarquement pour de meilleures conditions ailleurs…

Signeriez-vous cette pétition ? Oui

Non

Pas mon problème ! Voir les résultats

Loading ... Loading ...