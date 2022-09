Virgin Atlantic, jupes pour les pilotes et stewards

Partages

Virgin Atlantic autorise les PNC et les pilotes masculins à porter des jupes et leurs homologues féminins à porter des pantalons. Cela afin que le personnel puisse « exprimer sa véritable identité » au travail.

La compagnie aérienne de Richard Branson abandonne les règles qui obligent ses employés à porter des « options d’uniforme genré ». C’est une première au Royaume-Uni pour l’industrie aéronautique.

Et les changements ne se limiteront pas au personnel de Virgin Atlantic. La période où les passagers sont appelés « M. » et « Mme » touchent à leur fin. Le transporteur a modifié son système de billetterie pour autoriser les marqueurs non sexistes.

Juha Jarvinen, directeur commercial de Virgin Atlantic, a déclaré que la compagnie aérienne voulait que le personnel « embrasse son individualité et soit lui-même au travail ».

Il a ajouté :

Chez Virgin Atlantic, nous pensons que tout le monde peut conquérir le monde, peu importe qui il est. Nous voulons permettre à nos employés de porter l’uniforme qui leur convient le mieux et comment ils identifient et s’assurent que nos clients sont adressés par leurs pronoms préférés. Juha Jarvinen

Historiquement connue pour ses normes strictes en matière de code vestimentaire, ses exigences en matière de taille et d’âge et l’interdiction d’afficher des tatouages, l’industrie du transport aérien évolue pour mieux refléter les changements dans les normes sociales.

Virgin Atlantic à l’avant-garde

Mais Virgin Atlantic a été à l’avant-garde des réformes avant d’autoriser les jupes pour les PNC et pilotes. En mai, le transporteur long-courrier est devenu la première grande compagnie aérienne mondiale à autoriser le personnel à afficher des tatouages.

Les modifications apportées au système de billetterie permettront aux voyageurs qui détiennent des passeports avec des marqueurs de genre neutres de sélectionner les codes de genre « U » ou « X » sur leur réservation ainsi que le titre non sexiste, « Mx ».

Pendant ce temps, Virgin Atlantic a déclaré qu’elle déployait un plan pour modifier les préférences de communication. Cela afin que les clients soient adressés par leurs pronoms préférés sur tous les « points de contact » de l’aéroport et en vol.

De nouveaux uniformes ont été produits par la designer britannique Vivienne Westwood.

Jaime Forsstroem, PNC chez Virgin Atlantic, a déclaré :

La politique d’identité de genre mise à jour est si importante pour moi. En tant que personne non binaire, cela me permet d’être moi-même au travail et de choisir l’uniforme que je porte. Jaime Forsstroem

Michelle Visage, juge sur RuPaul’s Drag Race Allstars, a déclaré :

En tant que mère d’un enfant non binaire et en tant qu’alliée de la communauté LGBTQ +, ces efforts de Virgin Atlantic pour favoriser l’inclusion de ses habitants sont extrêmement importants et personnels pour moi. Les gens se sentent responsabilisés lorsqu’ils portent ce qui les représente le mieux, et cette politique d’identité de genre permet aux gens d’accepter qui ils sont et de se donner pleinement au travail. Michelle Visage

Des jupes pour les pilotes et PNC de Virgin Atlantic, une révolution qui ne fait pas que des heureux si l’on en croit les retours sur les réseaux sociaux. Et vous, votre avis ? Répondez à notre sondage pour donner votre avis et n’hésitez pas a laisser un commentaire…

