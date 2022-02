Wizzair et Ryanair en Ukraine

La compagnie aérienne hongroise Wizzair s’est engagée à poursuivre ses vols vers l’Ukraine.

Cela fait suite à des informations selon lesquelles de nombreux opérateurs annulent désormais leurs services vers le pays. Ce dernier étant au bord d’un conflit avec la Russie.

Wizzair a déclaré dans un communiqué :

Wizzair continue de suivre de près la situation en Ukraine. Actuellement, nous n’avons apporté aucun changement à notre horaire et tous nos vols vers/depuis l’Ukraine continuent de fonctionner normalement. Tous les passagers ayant réservé des vols à destination et en provenance de l’Ukraine sont invités à consulter régulièrement leur boîte aux lettres pour plus d’informations sur les vols réservés.

