Norwegian, bénéfice en 2021 !

La compagnie low-cost Norwegian Air Shuttle a clôturé l’exercice 2021 sur une nette amélioration de ses chiffres et avec un bénéfice !

Norwegian a indiqué dans son rapport financier pour l’année 2021 qu’elle a réussi à réaliser un bénéfice avant impôts de 13 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Au cours de la même période en 2020, la compagnie aérienne a enregistré une perte de 1,8 milliard de dollars. Les revenus du transporteur au dernier trimestre de 2021 sont passés à environ 285 millions de dollars. C’était 74 millions de dollars au quatrième trimestre 2020.

La société est sortie de la protection contre les faillites avec l’achèvement de son processus de restructuration en mai 2021. De plus, elle a également réduit ses passifs financiers. À la fin de 2021, la dette totale de Norwegian Air Shuttle atteignait 664 millions de dollars. Cela représente une diminution significative par rapport au montant de la dette de 5,98 milliards de dollars en 2020.

Pendant ce temps, le transporteur a transporté 3,1 millions de passagers au quatrième trimestre 2021. Cela représente 2,5 millions de voyageurs de plus qu’à la même période en 2020.

Norwegian a terminé 2021 en exploitant une flotte de 51 avions. Elle se concentre désormais sur l’expansion de sa flotte en 2022. À l’été 2022, Norwegian Air Shuttle prévoit d’exploiter davantage d’avions pour répondre à la demande de passagers. Elle prévoit de porter la flotte à un total de 70 avions.

Pendant la pandémie, de nombreux clients réservaient à la dernière minute, mais Norwegian a déclaré avoir déjà remarqué des « courbes de réservation plus longues » au début du quatrième trimestre 2021.

Norwegian a indiqué :

Pour l’avenir, Norwegian est bien placé pour répondre à la demande croissante de passagers tirée par de nombreux pays européens qui commencent à lever complètement les restrictions. […] Les tendances de réservation montrent que les clients planifient et réservent plus tôt en anticipant que les développements positifs récents en ce qui concerne aux vaccinations et aux restrictions COVID-19 se poursuivront à long terme.

