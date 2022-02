Air France stoppe Kiev

Partages

Air France a décidé d’annuler ses vols de mardi entre Paris et Kiev. La compagnie aérienne française le fait par « mesure de précaution » face à la montée des tensions entre la Russie et l’Ukraine.

Le communiqué de la compagnie aérienne Air France indique :

Compte tenu de la situation locale et par mesure de précaution, les vols AF1752 et AF1753 à destination et en provenance de Kiev le mardi 22 février 2022 sont annulés. Air France

La compagnie aérienne précise également :

Air France surveille en permanence la situation géopolitique des territoires qu’elle dessert. Air France

Le Kremlin a déclaré lundi que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden pourraient organiser un appel ou une réunion à tout moment. Cela fait suite à une déclaration antérieure du bureau du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a déclaré qu’il avait proposé aux deux dirigeants un sommet sur « la sécurité et la stabilité stratégique en Europe ».

Selon le site Internet d’ADP, opérateur des aéroports de Paris Orly et Roissy-Charles de Gaulle, deux vols Air-France aller et deux vols retour étaient programmés mardi entre Kiev et Paris.

Séparément, trois autres vols doivent être opérés par Delta Air Lines et Ukraine International Airlines, indique le site internet.

