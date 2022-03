Ryanair en Ukraine !

Partages

Ryanair veut être la première compagnie aérienne à retourner en Ukraine lorsque cela sera possible. La lowcost participe à l’effort international en chargeant de l’aide dans ses avions. Le transport de fret est une première en 30 ans pour Ryanair !

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Londres le 2 mars 2022, Michael O’Leary, PDG de Ryanair, a déclaré que dès qu’il sera possible de revenir en toute sécurité, le transporteur à bas prix est déterminé à retourner dans le pays d’Europe de l’Est.

Michael O’Leary a indiqué :

Nous serons la première compagnie aérienne à reprendre les vols vers l’Ukraine quand il sera sûr de le faire, quand nous serons autorisés par l’Agence européenne de sécurité… Mais je soupçonne que cela prendra probablement jusqu’à l’été, et peut-être jusqu’à l’hiver prochain… quand, espérons-le, les Ukrainiens auront chassé les Russes et les auront renvoyés d’où ils venaient. Michael O’Leary

Avant l’invasion russe de l’Ukraine la semaine dernière, Ryanair était l’une des plus grandes compagnies aériennes à destination et en provenance du pays.

Selon les données d’IBA, Ryanair était la deuxième compagnie aérienne du marché ukrainien. Sa part de marché representait 12,3 % en février 2022. Wizzair, de son cote, se classait quatrième avec 9,6 %. Cependant, l’Ukraine ne représente respectivement que 2% et 4% de leurs vols totaux.

Comme l’a souligné O’Leary, les dangers associés aux zones de guerre, aux fermetures d’espace aérien et aux efforts russes pour détruire les aides à la navigation et les systèmes radar basés dans les aéroports ont désormais rendu impossible pour les compagnies aériennes de voler à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Pour soutenir le peuple ukrainien pendant la crise actuelle, le PDG irlandais a également déclaré que Ryanair avait commencé à transporter des fournitures médicales et de l’aide humanitaire du Royaume-Uni et d’Irlande vers les aéroports polonais, notamment Rzeszow, Varsovie et Cracovie.

Sur ce point le PDG de Ryanair a déclaré :

Les Polonais ont été phénoménaux dans toute la crise ukrainienne. Les aéroports polonais, l’armée polonaise sont prêts à transporter toutes ces fournitures humanitaires directement du ventre de l’avion et directement à la frontière ukrainienne. Michael O’Leary

O’Leary a noté que c’est la première fois en 30 ans que Ryanair transporte du fret.

Le concurrent Wizzair a annoncé plus tôt le 2 mars 2022 qu’il fournirait 100 000 sièges gratuits aux réfugiés ukrainiens. Cela sur des vols court-courriers au départ de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie en mars 2022.

O’Leary a déclaré que les réservations avaient chuté de 10 à 20 % dans les jours qui ont immédiatement suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cependant, il a déclaré que Ryanair avait remarqué une augmentation des réservations à destination et en provenance de la Pologne. Les familles ukrainiennes qui ont réussi à traverser la frontière cherchent à se réunir.

Ryanair s’attendait à transporter 2 millions de passagers à destination et en provenance de l’Ukraine. Cependant, O’Leary dit que Ryanair, qui n’avait aucun avion basé en Ukraine, redistribuera la capacité ailleurs. Cela qui signifie que la perte de trafic ukrainien aura un impact limité sur le nombre total de passagers.

Ryanair prévoit un bel été

O’Leary s’exprimait lors d’un événement pour annoncer le plus grand horaire d’été du transporteur au départ des aéroports de Londres. Il a également annoncé 14 nouvelles liaisons au départ de Gatwick, Luton et Stansted.

S’exprimant sur l’impact plus large de la crise sur la compagnie aérienne et la reprise de l’industrie aéronautique après le COVID-19, O’Leary a souligné la « stratégie de couverture du carburant quelque peu fortuite » de Ryanair, qui l’aidera à l’isoler, au moins au début, de « l’impact sévère sur les prix du carburant.

Le transporteur irlandais à très bas prix est couvert à 80% jusqu’en mars 2023 à 63 dollars le baril. Le prix du marché du baril de pétrole brut oscille autour de 100 dollars actuellement. Pour le carburant non couvert, il s’attend à devoir payer 50 millions de dollars supplémentaires.

O’Leary a noté que certaines autres compagnies aériennes, telles que Wizzair, n’ont pas poursuivi de stratégie de couverture. Cela les rend plus vulnérables aux fluctuations des prix du pétrole.

Sur ce point Michael O’Leary a commenté :

Parce que nous avons des coûts inférieurs à ceux de toutes les autres compagnies aériennes … nous avons fait mieux pendant les périodes de hausse des prix du pétrole. Ce qui se passe, c’est que les compagnies aériennes qui n’ont pas de marge, comme Lufthansa, Air France, British Airways, imposent des suppléments carburant sur les vols court-courriers. Les tarifs augmentent. Michael O’Leary

À moins d’une escalade de la guerre, O’Leary a déclaré qu’il s’attend toujours à ce que les Européens voyagent prochainement. Et ce malgré la hausse du coût de la vie et la violence en Ukraine.

S’exprimant spécifiquement sur la demande britannique et irlandaise de voyages d’agrément, il a déclaré :

Il y a une énorme demande refoulée. Pâques semble très fort en ce moment. Michael O’Leary

En janvier 2022, Ryanair a déclaré s’attendre à une perte nette comprise entre 250 et 450 millions d’euros pour son exercice clos le 31 mars 2022. Il estime transporter un peu moins de 100 millions de passagers. O’Leary a prédit une perte au milieu de cette fourchette. Il a déclaré que le nombre de passagers se situerait probablement entre 95 et 98 millions pour l’année complète.

Concernant les commandes d’avions, O’Leary a répété qu’aucune nouvelle discussion n’avait lieu avec Boeing. Les pourparlers entre les deux sociétés sur une nouvelle commande potentielle d’avions 737 MAX se sont terminés en 2021 en raison de différences de prix.