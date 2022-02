Wizzair, avions en Ukraine

Partages

La compagnie aérienne à bas prix Wizzair a confirmé jeudi qu’elle avait encore quatre avions au sol en Ukraine. Ils sont actuellement bloqués suite à la décision de Vladimir Poutine de lancer une attaque contre le pays.

La compagnie aérienne basée en Hongrie a déclaré qu’elle tentait d’évacuer tout son personnel ukrainien ainsi que la famille proche. La compagnie aérienne n’a pas été en mesure de dire combien de personnes elle tentait d’évacuer.

Les régulateurs ukrainiens de la sécurité aérienne ont fermé jeudi l’espace aérien du pays à tout le trafic aérien civil. Cela suite à une attaque de missiles orchestrée sur des cibles d’infrastructure ukrainiennes clés.

Des aéroports détruits ou envahit

Selon certaines informations, plusieurs aéroports à travers l’Ukraine ont été ciblés, y compris des informations non confirmées faisant état d’une attaque au missile contre l’aéroport de Kiev Boryspil. Des rapports non vérifiés affirment que le plus grand avion-cargo du monde, l’unique Antonov AN-225, a été détruit lors d’une attaque contre l’aéroport de Hostomel.

Wizzair a déclaré que trois de ses avions étaient bloqués à Kiev tandis que le quatrième était bloqué à Lviv. La compagnie aérienne exploite une flotte entièrement composée d’Airbus A320.

Un porte-parole de Wizz Air a indiqué à Bloomberg :

Nous évacuerons, dès que possible, nos équipages basés en Ukraine, leurs familles proches et toutes les familles de ressortissants ukrainiens de Wizzair qui souhaitent quitter le pays. Wizzair

Le régulateur européen de la sécurité aérienne a ordonné aux compagnies aériennes d’éviter l’espace aérien ukrainien. Le ministère britannique des Transports a averti les compagnies aériennes de la menace de missiles sol-air s’ils volaient près de la frontière ukrainienne.

La plupart des compagnies aériennes européennes avaient déjà suspendu leurs vols à destination et en provenance de l’Ukraine. En effet, les efforts diplomatiques pour empêcher une guerre totale semblaient de moins en moins susceptibles de réussir. Wizzair et Ryanair ont continué à opérer des vols vers l’Ukraine jusqu’à mercredi soir.

