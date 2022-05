Wizzair et billets gratuits

Partages

Wizzair offrira 10 000 billets gratuits aux réfugiés ukrainiens voyageant au Royaume-Uni dans le cadre d’un nouveau programme. Le programme transportera des réfugiés ukrainiens des pays voisins de l’Ukraine vers le Royaume-Uni. Il est en partenariat avec les organisations à but non lucratif Choose Love. Il y a également The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation et USPUK.

Billets gratuits, un mois pour s’évader avec Wizzair

L’initiative verra jusqu’à 10 000 billets gratuits offerts sur 61 itinéraires vers le Royaume-Uni du 14 mai au 15 juin. Les réfugiés pourront emporter un bagage à main et un bagage enregistré jusqu’à 32 kg par personne. Choose Love a lancé un site web où les donateurs peuvent financer des vols supplémentaires.

József Váradi, PDG de Wizz Air, a déclaré :

Nous sommes ravis que Wizzair puisse continuer à soutenir les réfugiés ukrainiens dans le cadre du programme « Homes for Ukraine » du gouvernement britannique. Nous espérons que cette initiative aidera bientôt de nombreux ukrainiens à trouver un endroit sûr au Royaume-Uni. Nous avons déjà vu de grands efforts humanitaires sur le terrain de la part de nos collaborateurs à travers le réseau, et suite à notre offre de 100 000 billets gratuits aux réfugiés ukrainiens en mars et avril, nous voulions continuer à jouer notre rôle dans ces efforts. József Váradi

Le programme est mis en œuvre conjointement avec le programme de visas Homes for Ukraine du gouvernement britannique. Celui ci permet aux réfugiés ukrainiens de se réinstaller au Royaume-Uni avec leurs parrains. Plus de 37 000 Ukrainiens sont déjà arrivés au Royaume-Uni dans le cadre de ce programme.

Josie Naughton, co-fondatrice et PDG de Choose Love, a déclaré :

Les billets d’avion ne devraient jamais empêcher les gens d’accéder à la sécurité. Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Shapiro, à la Fondation Steve Morgan, à l’USPUK et à Wizzair pour soutenir les gens dans leurs voyages ». Josie Naughton

Accusations de doubles standards

Cependant, la décision du gouvernement britannique et de tiers tels que Wizzair a parfois été critiquée. Raed Al-Saleh, chef de l’association caritative de recherche et de sauvetage des Casques blancs en Syrie, a critiqué le gouvernement britannique pour ses prétendues doubles normes dans son approche des réfugiés.

Dans une interview il a déclaré :

Le traitement préférentiel des réfugiés ukrainiens est là, on le voit. C’est deux poids deux mesures. Les réfugiés doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur race, leur origine ethnique ou leur religion, car ils ont les mêmes droits. Raed Al-Saleh

Le Royaume-Uni est sur le point de commencer à transporter par avion des demandeurs d’asile qui arrivent dans le pays en canots pneumatiques à des milliers de kilomètres du Rwanda. Leurs demandes y seront traitées dans le cadre d’un nouveau programme d’immigration. Ce dernier est critiqué par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Cependant, Lord Harrington, ministre des Réfugiés, a déclaré :

Mettre le plus d’ukrainiens possible en sécurité reste notre priorité numéro un, et je suis ravi de voir ce soutien de Wizzair à notre programme « Des maisons pour l’Ukraine ». Ce programme doit être un effort d’équipe, et j’encourage d’autres entreprises à aller de l’avant et à s’associer au troisième secteur là où elles le peuvent. Lord Harrington

Les réfugiés ukrainiens souhaitant réserver des billets gratuits avec Wizzair peuvent le faire en se rendant ici .