Air France et voyages d’affaires

Air France – KLM connaît une reprise progressive des voyages d’affaires. Cela alors que les entreprises commencent à envoyer des employés à des réunions et des conférences. Le Covid avait stoppé cette pratique.

Anne Rigail a déclaré :

Ça revient vraiment sur les vols intérieurs français et Atlantique Nord, Les deux derniers mois ont montré une reprise de certains grands comptes d’entreprises mondiaux. Anne Riagil

Air France – KLM a déclaré que la demande croissante de voyages entraînerait un retour à la rentabilité cet été. Les voyages d’affaires reviennent à environ 70% des niveaux normaux à travers l’Atlantique Nord. Les voyages long-courriers en classe affaires et en classe économique supérieure représentaient une part importante de la marge bénéficiaire des transporteurs en réseau avant la crise sanitaire.

Anne Rigail a indiqué :

Chaque semaine, nous en avons un peu plus. Il y a beaucoup d’événements d’équipe d’entreprise et de négociations commerciales. Vous ne pouvez pas tout faire sur Zoom. Anne Rigail

Le transporteur est convaincu que les voyages d’affaires reviendront en Amérique du Nord « à un niveau plutôt élevé », a-t-elle déclaré.

Air France investi pour les voyages d’affaires

La société a dévoilé mardi une rénovation de 180 millions d’euros d’une douzaine d’avions Boeing 777-300. Elle comprendra 48 sièges de classe affaires entièrement plats fabriqués par le fournisseur français Safran SA. Il y aura un doublement des sièges en classe économique premium.

Cette décision fait partie des efforts du transporteur pour se positionner comme une marque haut de gamme et attirer des clients d’affaires et de loisirs prêts à payer plus pour un plus grand confort.

Air France – KLM a rapidement ajouté de la capacité et rétabli des services alors que les pays du monde entier assouplissent les restrictions de voyage.

« Les voyages d’affaires pour Air France reviendront-ils rapidement à 100 % de ce qu’ils étaient en 2019 ? C’est très difficile à dire », a déclaré Rigail. « Il augmente chaque semaine sur toutes les régions sauf l’Asie. »