Vueling, société du groupe IAG, recrute des PNC pour les bases de Rome Fiumicino et Florence. Elle organise pour l’occasion une « journée d’évaluation » dans son hub italien de Rome le 5 mai 2022.

La compagnie aérienne espagnole recherche des membres d’équipage de cabine. Dans son annonce la compagnie indique :

Les personnes qui représentent le visage de Vueling, qui transmettent les valeurs de l’entreprise aux clients et qui font du voyage une expérience confortable, soucieuses du bien-être et de la sécurité des passagers. Vueling

La recherche portera sur « des profils de personnes engagées, passionnées, cherchant à atteindre la meilleure qualité de service et désireuses de travailler dans un environnement international et multiculturel ».

A l’aéroport international Leonardo da Vinci – Rome Fiumicino, la compagnie aérienne espagnole consacre une journée entière, le 5 mai, à la recherche de nouveau personnelle pour les deux aéroports de Rome et de Florence.

Les exigences

Pour accéder aux étapes de sélection, les prérequis nécessaires seront :

Plus de 18 ans ;

Diplôme d’études secondaires ou certificat similaire ;

Anglais courant. La connaissance d’autres langues européennes, telles que l’espagnol ou le français, est également appréciée ;

Permis de travail valable pour l’Union européenne ;

Certificat d’équipage de cabine ;

Certificat médical du PNC ;

Volonté de travailler dans les bureaux de Florence ou de Rome ;

Vous avez de la flexibilité et de l’adaptation ;

Ne pas avoir participé aux sélections Vueling ces derniers mois.

Vueling invite toutes les personnes intéressées à envoyer leur candidature pour rejoindre l’équipe Italie Flight Attendants. Les personnes sélectionnées recevront plus tard plus d’informations sur l’heure et le lieu où se déroulera la journée d’évaluation.

Vueling recrute des PNC mais c’est l’ensemble des compagnies aériennes européennes qui commencent a manquer de personnel et d’autres recrutements sont à prévoir !