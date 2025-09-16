Transavia, plus de vols domestiques

A partir du 29 mars 2026, Transavia France renforcera son offre de vols domestiques en proposant désormais les dessertes de Nice, Marseille et Toulouse au départ de Paris-Orly. Jusqu’à 8 vols par jour vers Nice, 2 vers Marseille et 8 vers Toulouse seront disponibles.

Vols domestiques Transavia, une offre commerciale adaptée et améliorée

Pour accompagner le développement de son offre de vols domestiques, Transavia France fera progressivement évoluer son produit afin de répondre aux attentes de ses clients.

Les vols de la compagnie vers Nice, Toulouse et Marseille partiront d’Orly 2, permettant de limiter le temps de parcours entre les comptoirs d’enregistrement et la porte d’embarquement.

Les avions de l’ensemble des vols vers ces 3 destinations seront positionnés en priorité au contact à Orly, au niveau de la porte 2C. Ce parcours plus fluide permettra un gain de temps et de confort pour ses clients qui pourront rejoindre rapidement la ligne 14 du métro (à seulement 25min du centre de Paris).

En parallèle, Transavia apportera d’autres évolutions produit à destination des voyageurs d’affaires et au programme de fidélité Flying Blue comme par exemple le renforcement de sa flexibilité pour modifier ses billets ou encore la création d’un salon dédié à Orly, à échéance d’avril 2026.

Olivier Mazzucchelli, Président Directeur Général de Transavia France, a indiqué :

La saison été 2026 marquera une étape importante dans le développement de Transavia. Nous proposerons une offre adaptée aux besoins de nos clients depuis Nice, Marseille et Toulouse avec des fréquences de vol permettant un aller-retour dans la journée et un accès rapide au centre de Paris. Cette nouvelle offre s’accompagnera des évolutions sur notre produit pour améliorer notre qualité de service. Nous avons à cœur de répondre aux attentes d’une clientèle business grâce à une flexibilité accrue, un service de salon dédié à Orly et des équipages reconnus pour leur qualité de service.