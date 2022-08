Transavia, nouvelles destinations

Partages

Transavia France ajoute 3 nouvelles destinations au départ de Marseille pour son programme hiver. Les nouvelles destinations proposées à partir de l’aéroport phocéen sont : Marrakech, Casablanca et Djerba. Au départ de l’aéroport Marseille Provence, la filiale low-cost du groupe Air France répond aux attentes des passagers souhaitant retrouver famille et amis et sortir au soleil durant l’hiver 2022 – 2023.

Marrakech (nouveau) : jusqu’à 2 vols par semaine (mercredis et samedis) – premier vol le 2 novembre

Casablanca (nouveau) : jusqu’à 2 vols par semaine (jeudi et dimanche) – premier vol le 30 octobre

Djerba (nouveau) : jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi) – premier vol le 06 novembre

Nicolas Hénin, directeur général adjoint Ventes et Marketing de Transavia France, a indiqué :

Nous sommes très heureux d’ouvrir ces 3 nouvelles routes. Ces ouvertures témoignent de notre volonté d’offrir toujours plus d’options de voyage à des prix abordables. Ces destinations raviront, je l’espère, nos clients en quête de vacances ensoleillées à l’automne et à l’hiver prochains. Nicolas Henin

Transavia France poursuit sa croissance et l’ouverture de nouvelles destinations suite a la levée des restrictions du nombre d’appareils qui avait été exigées lors de sa création par les syndicats de pilote de la maison mère Air France. Ils voyaient dans Transavia une concurrence capable de porter préjudice à la compagnie aérienne Air France…