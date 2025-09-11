12 septembre 2025
airbus transavia
Transavia, nouvelle livrée

Transavia a publié hier, mercredi 10 septembre 2025, les premières photos de l’Airbus A320neo…

By L'équipe de rédaction de PNC Contact / 11 septembre 2025

La compagnie aérienne membre du groupe Air France – KLM, Transavia, profite de son 65e anniversaire pour rafraîchir sa livrée.

Transavia a publié hier, mercredi 10 septembre 2025, les premières photos de l’Airbus A320neo F-WWDF. Il sera prochainement livré à la filiale Transavia France. Cet Airbus volera sous l’immatriculation F-HXSX.

Par rapport à sa livrée actuelle, les noms de la compagnie aérienne sont désormais imprimés en plus grand sur le fuselage. La queue est désormais verte et arbore un logo légèrement repensé. Sur le dessous, les cases violettes et bleues ont été supprimées.

Le premier Airbus dans la nouvelle livrée de Transavia pour les Pays-Bas sera un A321neo et devrait être livré avant la fin de cette année.

