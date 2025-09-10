Air France, le wifi HD arrive

Le wifi chez Air France, une annonce qui a déjà un an. Cependant, un an après, les premiers avions Air France sont équipés. Le déploiement se fera sur l’ensemble de la flotte Air France avec une solution wifi haut débit gratuite.

Air France se repose sur la technologie de Starlink qui utilise des satellites en orbite basse. La compagnie aérienne souhaite avoir atteint les 30% d’appareils équipés avant la fin de l’année et vise sur 100% des avions avant la fin 2026.

Publicités

Air France et wifi, une montée en gamme très attendue

Avec ce service gratuit Air France mise sur l’attractivité des services plutôt que sur le model lowcost. Si le service est gratuit il faudra être membre Flying Blue pour en profiter mais, cela est gratuit et l’inscription se fait en deux clics.

Les passagers pourront connectés plusieurs appareils qui profiteront d’une vitesse proche de la fibre.