10 septembre 2025
Logo Wifi air france

Wifi logo © DR

Actualités

Air France, le wifi HD arrive

By L'équipe de rédaction de PNC Contact / 10 septembre 2025

Le wifi chez Air France, une annonce qui a déjà un an. Cependant, un an après, les premiers avions Air France sont équipés. Le déploiement se fera sur l’ensemble de la flotte Air France avec une solution wifi haut débit gratuite.

Air France se repose sur la technologie de Starlink qui utilise des satellites en orbite basse. La compagnie aérienne souhaite avoir atteint les 30% d’appareils équipés avant la fin de l’année et vise sur 100% des avions avant la fin 2026.

Publicités

Air France et wifi, une montée en gamme très attendue

Avec ce service gratuit Air France mise sur l’attractivité des services plutôt que sur le model lowcost. Si le service est gratuit il faudra être membre Flying Blue pour en profiter mais, cela est gratuit et l’inscription se fait en deux clics.

Les passagers pourront connectés plusieurs appareils qui profiteront d’une vitesse proche de la fibre.

Articles à ne pas rater !

  • Air France passe avec Starlink pour le wifi

  • Wifi chez Air France

  • Air France, wifi sur moyen-courrier

  • Air France et le wifi…

  • Air France à la traine sur le wifi

  • Air France, la Wifi fin 2017

  • Li-Fi chez Air France !

    • Tags: , ,

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    ABONNEZ-VOUS !
    Déjà titulaire du CCA ?
    PNC en compagnie ?
    En recherche de compagnie ?
    Abonnez-vous à notre newsletter et rejoignez les 9 864 autres abonné·es.
    En vous inscrivant vous acceptez de recevoir nos mails et ceux de nos partenaires et vous acceptez notre Politique de confidentialité.

    Archives