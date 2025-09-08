Être hôtesse de l’air à Madrid en 2025

En 2025, le métier d’hôtesse de l’air connaît un regain d’attractivité à Madrid. Il est à la fois porté par la reprise du trafic aérien et la position stratégique de l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Les compagnies espagnoles, mais aussi de low-cost, multiplient les campagnes de recrutement attirant des candidats venus d’Espagne et d’ailleurs. Derrière cette dynamique, se cachent toutefois des réalités contrastées : exigences de sélection élevées, conditions de travail variables et concurrence internationale accrue…

Contexte 2025 : un secteur au sommet

Après les années de ralentissement liées à la pandémie, le trafic aérien a retrouvé des niveaux record à Madrid.

En 2024, Barajas a accueilli plus de 66 millions de passagers, et 2025 semble confirmer cette croissance.

Cette vitalité se traduit par une demande soutenue en personnel navigant. Madrid, véritable hub entre l’Europe et l’Amérique latine, est devenue un point névralgique non seulement pour les grandes compagnies espagnoles comme Iberia et Air Europa, mais aussi pour les transporteurs étrangers et les compagnies low-costs.

Recrutement des hôtesses de l’air

Les campagnes de recrutement d’hôtesses de l’air s’intensifient à Madrid.

Iberia et Air Europa privilégient bien entendu des profils maîtrisant l’espagnol et l’anglais, avec tout de même un plus pour les candidats parlant portugais ou français.

Les compagnies low-cost comme Ryanair ou Vueling, très présentes dans la capitale, élargissent leur recherche à des profils plus jeunes et flexibles, parfois sans expérience préalable, mais capables de suivre une formation rapide. Ceci étant dit, les critères restent exigeants : bonne présentation, maîtrise des langues, aptitudes relationnelles… et surtout capacité à travailler sous pression.

Tendances du marché de l’emploi

Les opportunités sont nombreuses, mais les conditions objectives de travail varient sensiblement selon les compagnies.

Les majors offrent des contrats plus stables, avec des salaires pouvant dépasser les 2 000 € mensuels pour les profils expérimentés, tandis que les low-costs se contentent souvent de rémunérations proches du salaire minimum, assorties de plannings irréguliers.

Malgré cela, le métier conserve une image attractive, notamment pour les jeunes Madrilènes attirés par les voyages et les expériences à l’international.

Notez que Madrid attire aussi des candidats venus d’autres régions d’Espagne, voire d’Amérique latine, cherchant à profiter de la position stratégique de la capitale.

Madrid : une ville pleine d’opportunités

Car au-delà du marché de l'emploi, Madrid reste une métropole où il fait bon vivre et travailler. Les hôtesses de l'air en poste dans la capitale bénéficient d'une offre culturelle et sociale riche lors de leurs jours de repos.