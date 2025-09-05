Recrutement PNC Ryanair à Paris

Vous souhaitez devenir membre d’équipage de cabine du plus grand groupe aérien européen ?

C’est votre opportunité de rejoindre les plus de 16 000 membres d’équipage de cabine du réseau croissant de Ryanair, composé de plus de 90 bases opérationnelles, qui offrent le meilleur service client à plus de 600 000 passagers sur plus de 3 600 vols CHAQUE JOUR !!!

Voler pour Ryanair signifie non seulement que vous bénéficiez d’avantages incroyables tels que des voyages à prix réduits illimités sur plus de 250 destinations Ryanair, un système de rémunération à 5 contre 3 à la pointe de l’industrie et des packages salariaux très compétitifs, mais vous bénéficiez également d’une formation de pointe, entièrement gratuite !

Aucune expérience préalable n’est requise : nos formations sont conçues pour vous transmettre toutes les compétences fondamentales utilisées quotidiennement par notre équipage, afin de vous permettre d’offrir à nos passagers une expérience de vol optimale et en toute sécurité. À l’issue de cette formation, vous recevrez votre brevet de personnel navigant commercial et serez prêt à prendre votre envol !

En tant que membre de la famille du personnel de cabine du groupe Ryanair, vous serez immergé dans notre culture dès le premier jour, les opportunités de carrière sont infinies, notamment pour devenir superviseur de cabine, superviseur de base, directeur régional ou pourquoi ne pas aspirer à devenir notre prochain directeur de vol ?

La vie de PNC est agréable et enrichissante, mais c’est un poste exigeant où la sécurité est notre priorité absolue. Vous devrez travailler de nuit comme de nuit, prendre votre service dès 5 h du matin (horaire du matin) et ne rentrer chez vous qu’à minuit (horaire de l’après-midi). Si vous n’êtes pas du matin, réfléchissez-y à deux fois avant de postuler. En revanche, si vous avez le sens du service client et aimez travailler dans un environnement dynamique et dynamique, ce poste pourrait être fait pour vous !

Attention : Dans le cadre du processus de candidature, les candidats doivent passer un test obligatoire de compétence en anglais et un test de jugement situationnel. Tout manquement à ces tests entraînera l’exclusion de l’entretien.

Exigences

Les candidats doivent détenir le droit illimité de vivre et de travailler dans l’UE et/ou de voyager librement sur l’ensemble du réseau Ryanair.

Vous devez mesurer environ entre 157 cm et 188 cm.

Vous devez être capable de nager 25 mètres sans aide et en soutenant quelqu’un d’autre.

Il est utile d’être travailleur, flexible et d’avoir une personnalité extravertie et amicale.

Adaptable et heureux de travailler selon un horaire décalé.

Aimer traiter avec le public et j’ai la capacité de fournir un excellent service client avec une attitude positive.

Être à l’aise à l’oral et à l’écrit en anglais et avoir la capacité de réussir une évaluation de la langue anglaise

Une passion pour les voyages et la rencontre de nouvelles personnes.

Avantages

Cours de formation gratuit et reconnu internationalement pour le personnel de cabine

Indemnité journalière journalière pendant la formation – 28 € par jour

Bonus de vente non plafonné

Voyages illimités du personnel à prix très réduits

Modèle de planning fixe de 5 jours de travail / 3 jours de congé

L’aventure et l’expérience d’une vie au sein de notre réseau de personnel de cabine

Explorez de nouvelles cultures et villes avec vos collègues pendant vos jours de congé

Uniforme gratuit en première année et allocation annuelle par la suite

La sécurité de travailler pour une compagnie aérienne financièrement stable

Contrat direct ou d’agence, selon la base.

Compétences

Service client. Compétences interpersonnelles. Compétences en vente. Travail d’équipe.

